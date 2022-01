Serie A, Final Eight 2022: il tabellone e gli accoppiamenti

La vittoria della Germani Brescia nel recupero sulla Carpegna Prosciutto Pesaro assegna alla squadra di Magro il quinto posto in classifica al termine del girone di andata e nella griglia per la Frecciarossa Final Eight facendo slittare l'Happy Casa Brindisi alla settima posizioe..

Rimangono da definire solo le posizioni 3 e 4 che andranno ad Allianz Trieste e Dolomiti Energia Trentino grazie ai risultati dei due recuperi del 28 Gennaio.



In caso di vittoria di Trieste l’Allianz si garantirà il terzo posto, mentre a Trento serve una vittoria e la contemporanea sconfitta di Trieste. In caso di sconfitta di entrambe il vantaggio nella classifica avulsa sarà a favore di Trieste.

Questi i piazzamenti

1 Milano

2 Virtus Bologna

3 Trieste/Trento

4 Trieste/Trento

5 Brescia

6 Tortona

7 Brindisi

8 Sassari





Gli accoppiamenti





1 Milano - 8 Sassari

4 Trieste/Trento - 5 Brescia

2 Bologna - 7 Brindisi

3 Trieste/Trento - 6 Tortona