Serie A, finale Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 1: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano e Virtus Bologna, ancora voi. Inizia questa sera la serie della finale scudetto di serie A. Le due corazzate della pallacanestro italiana ancora una contro l'altra. Nell’era dei play-off non era mai accaduto che la stessa finale si ripetesse tre volte, ma nel caso dell’Olimpia esiste un precedente: tra il 1971 e 1973 tre volte giocò lo spareggio con Varese per vincere lo scudetto. In epoca più recente, il dominio di milanesi e bolognesi non ha invece eguali. Ettore Messina n vista di Gara 1 prepara il terreno alla supersfida: “Mi aspetto una serie molto equilibrata, in cui è impossibile fare previsioni sull’esito. Tra noi e la Virtus esiste una rivalità che mi ricordo quella tra Lakers e Celtics degli anni ’80 che ebbe un ruolo decisivo nel rilanciare la NBA, non solo per lo spettacolo in campo, ma anche per la visibilità del movimento e la grande qualità dei giocatori. Le piccole cose decideranno le singole partite a cominciare da Gara 1, che oggi ha tutta la nostra attenzione, quindi principalmente difesa e rimbalzi per non dipendere troppo dalle percentuali di tiro. Affrontiamo questa finale con umiltà, sapendo di aver perso quattro volte su cinque contro Bologna, ma con la fiducia generata dalla qualità di gioco espressa durante i playoff. Continuando a giocare con coesione e coraggio tenteremo di ottenere il risultato che desideriamo per la proprietà, per noi stessi e per il pubblico che ci ha sempre sostenuto, in particolar modo in questi playoff”.

Sergio Scariolo, anche lui un ex come Messina, sceglie un profilo basso per entrare nella serie delle battaglie per il titolo: “Affrontiamo questa finale con grande umiltà soprattutto, quelli che hanno vinto tanto nelle loro vite, sanno che i proclami, l’arroganza e il fischiettare nel bosco sono forme per nascondere complessi di inferiorità che non abbiamo. Viceversa abbiamo un grande rispetto per il nostro avversario, siamo coscienti che partiamo da dietro, loro sono i campioni, loro sono i primi in classifica, loro hanno il fattore campo noi siamo di rincorsa con la necessità di fare lo sforzo extra per raggiungerli, per lottare, per essere all’altezza e tocca a noi dimostrare di saper riempire questa distanza ovviamente con fiducia di poterlo fare ma anche, ripeto, con coscienza della difficoltà del compito. Chiaramente l’obiettivo è sempre di fare tutto quello che è nelle nostre mani, sappiamo che abbiamo di fronte un avversario fortissimo non solo in difesa ma con un grande potenziale offensivo, un grande allenatore, grandi difensori, grande organizzazione quindi con molta umiltà, ripeto, ma con voglia di lottare e giocarcela. Ho detto la volta scorsa che siamo sereni perchè quando sei la seconda squadra del ranking il tuo obbligo è arrivare alla finale e questo lo abbiamo compiuto: adesso vogliamo provarci, con tutta l’energia, l’entusiasmo e la voglia del mondo di fare una bella serie. Dobbiamo però anche essere pronti a giocare a metà campo perchè ci saranno possessi a metà campo e soprattutto dobbiamo essere pronti a difendere per 24 secondi perchè Milano è una squadra molto brava nell’avere pazienza e riuscire a trovare un buon tiro con l’esperienza brutale in tutti i suoi giocatori senza fare stupidaggini prima di arrivare anche, se occorre, negli ultimi 3-4 secondi del possesso. Teodosic? Non in condizioni ottimali, ma sufficienti per permettergli di giocare".

Serie A, finale Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 1: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 1 delle finali scudetto si gioca oggi, venerdì 9 giugno, al Mediolanum Forum alle ore 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta in tv su Nove e Eurosport 2 e in streaming su Eleven Sports.