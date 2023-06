Serie A, finale Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 2: dove vedere la partita in tv e in streaming

L’Olimpia ha vinto Gara 1 segnando 56 punti nel secondo tempo, vincendo il parziale della ripresa con 18 punti di scarto. Sette sono stati accumulati nel terzo quarto, decisivo per cancellare il meno otto dell’intervallo, e gli altri 11 nel quarto periodo. La squadra di Messina, questa sera in Gara 2, vuole ripartire dal secondo tempo per tentare di vincere anche il secondo round della finale contro una Virtus Bologna che, viceversa, era stata molto più efficace nella prima metà di partita quando a sua volta aveva accumulato anche dieci punti di vantaggio sia nel primo che nel secondo quarto. Si gioca anche questa sera in un Forum tutto esaurito da diversi giorni: cornice meravigliosa per un grande spettacolo di basket.

L’Olimpia pronta a ripartire dalla grande prestazione della ripresa di Gara1, quando è riuscita ad attaccare meglio, a segnare di più, a guadagnarsi anche’essa (18 contro i tre della prima metà di gara), sintomo di maggiore aggressività ed è stata capace di difendere forte a prescindere dalla situazione falli dei singoli. Shabazz Napier, solo sette minuti nel primo tempo proprio per i falli, nel secondo tempo non ne ha commessi. Bravo lui a controllarsi, bravi i compagni ad aiutarlo nelle situazioni in cui la Virtus con la sua fisicità l’ha attaccato in post basso. “Siamo partiti contratti, ma siamo stati bravi a tenere botta. Il secondo tempo credo sia stato un secondo tempo di qualità da parte di tutta la squadra, come dimostra il parziale”, ha detto coach Ettore Messina in conferenza stampa. Nel secondo tempo, Nicolò Melli e Johannes Voigtmann hanno segnato 18 punti in coppia. Erano stati zero nel primo tempo. Il tedesco ne ha segnati otto nella rimonta del terzo quarto, Melli ha segnato due lunghi jumper e una schiacciata che nel momento della fuga è sembrata risolutiva. Dopo Gara 2 a Milano, la serie ripartirà mercoledì 14 e venerdì 16 a Bologna, alle 20:30 per Gara 3 e 4.

Recap Gara 1

In Gara 1 l’Olimpia ha vinto la sua 199ª partita di playoff, dove adesso ha un record all-time di 199-134, attorno al 60% di vittorie. Il record in finale adesso è di 39-44 complessivo, ma 28-15 in casa. In Gara 1 di finale adesso è 10-11 all-time. I 92 punti di Gara 1 rappresentano la quinta volta su otto partite di playoff giocate quest’anno in cui l’Olimpia supera quota 90, ma la terza su tre in cui riesce a farlo subito in Gara 1.

Serie A, finale Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 2: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 2 delle finali scudetto si gioca oggi, domenica 11 giugno, al Mediolanum Forum alle ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta in tv su Nove e Eurosport 2 e in streaming su Eleven Sports.