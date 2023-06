Serie A, finale Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 5: dove vedere la partita in tv e in streaming

Terza sfuda scudetto al Forum. Terzo sold out. In 12mila questa sera per Gara 5, il “pivotal game” della serie scudetto al meglio delle sette partite. Si riparte dal 2 a 2 maturato dopo le due vittorie casalinghe della Virtus Bologna, che hanno pareggiato i due successi milanesi al Forum nei primi match. Il quinto confronto, però, non è ancora quello decisivo per assegnare il tricolore: consegnerà, però, il match-point ad una delle due squadre. Nell’arco delle prime quattro gare, l’Olimpia ha segnato un punto in più della Virtus, 321-320, a conferma dell’equilibrio. Sarebbero stati in realtà cinque contando solo i primi 40 minuti di gioco. Ma nel doppio overtime di Bologna, ha prevalso la Virtus e ora la finale è diventata una miniserie al meglio delle tre partite, con la prima battaglia a Milano e solo un giorno di pausa (con viaggio annesso per tutte e due le squadre) successivo. A questo punto conteranno tantissimi fattori imprevedibili, stanchezza, infortuni, episodi, gestione dei falli. Bologna ha vinto le ultime due partite, ma la rimonta dell’Olimpia nel quarto periodo di Gara 4 ha in parte attutito il cambio di inerzia della serie. In Gara 4, per la prima volta, Milano è riuscita anche a sporcare in modo importante le percentuali di tiro avversarie in avvicinamento a canestro, 62.1% nelle prime tre partite, 42.3% nell’ultima. Resta una differenza notevole nei viaggi in lunetta, 105 contro 71, che possono spiegarsi con il ricorso al tiro da tre di Milano, 137 tentativi in quattro gare. L’Olimpia ha una media di undici triple e mezzo a bersaglio, ma nelle due partite di Milano ha tirato oltre il 39%, imponendosi ambedue le volte. Si riparte da queste considerazioni, sapendo che si giocherà in un Mediolanum Forum che è andato rapidamente esaurito per la terza volta consecutiva, 12.600 spettatori, e in grado di trasmettere energia all’Olimpia come è stato per tutti i playoff. La squadra si è allenata nell’arena principale nella tarda mattinata di domenica. L’utilizzo di Kyle Hines, uscito malconcio dalla quarta partita (spalla sinistra), sarà deciso subito prima della gara.

Serie A, finale Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 5: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 5 delle finali scudetto si gioca oggi, lunedì 19 giugno, al Mediolanum Forum, alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Nove e Eurosport 2, in streaming su Eleven.

Gara 6 sarà giocata mercoledì 21 giugno sempre alle 20:30, a Bologna.