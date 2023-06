Serie A, finale scudetto, Gara 1: Olimpia Milano vince in rimonta sulla Virtus

L’Olimpia Milano s'impone in rimonta contro la Virtus Bologna in Gara 1 delle finali scudetto. Partono meglio gli ospiti, dato che Mickey (6 punti e 4 rimbalzi) dal post-basso, Shengelia (16 punti e 6 rimbalzi) e Cordinier (9 punti) facile in contropiede e Belinelli (19 punti) dalla lunga distanza concretizzano le belle azioni difensive bianconere per lo 0-8 d’avvio. Dopo un timeout chiamato da coach Messina, Belinelli segna ancora dall’angolo e poi Napier (22 punti) sblocca finalmente l’Olimpia con un super gioco da quattro punti (4-10). A seguito di uno squillo del tiratore Baron (10 punti), Belinelli, Cordinier e Hackett (5 punti e 6 assist) sono cinici nell’ampliare le distanze dalla lunetta sul +10. Ci pensa quindi Hines (6 punti) dalla lunetta e con un semigancio ad accendere l’Olimpia, lasciando poi a un elegante appoggio al tabellone di Datome (8 punti) e a una potente penetrazione di Shields (13 punti) i canestri del 13-19. Al termine del quarto, Datome è un cecchino dal post-basso e dall’angolo e Napier sigilla il break di 12-0 con la bomba del 21-19. Successivamente, la Virtus si sblocca con un Teodosic (15 punti e 5 assist) scintillante da assistman per Mickey e con sei punti consecutivi, rispondendo a una bomba di Napier (24-29). Dopo un jumper di Shields, Napier e Teodosic si scambiano dei colpi da tre punti ma Shengelia e Belinelli sono bravi a guadagnarsi viaggi in lunetta per i punti del nuovo +8 Segafredo. Sul finire del primo tempo, Shengelia segna un gran canestro in penetrazione e allora Hall (15 punti, 5 assist e 4 rimbalzi) si mette in proprio con un super step-back e un bell’assist per Hines per il -5; ci pensa però Belinelli, in uscita dai blocchi, a tenere il morale dei bianconeri alto (36-44 dopo 20’).

In avvio di ripresa, Voigtmann (10 punti e 5 rimbalzi) scalda la mano da tre punti, Teodosic risponde con la stessa moneta e Melli (8 punti e 6 rimbalzi) piazza poi il jumper del 41-47; proprio il tedesco conclude poi un bell’alley-oop ma Hackett e Mickey combinano benissimo nei pressi del ferro avversario, non permettendo a Napier e compagni di completare il riaggancio (48-51). Il sorpasso è poi però cosa fatta grazie al back-to-back da tre punti tra Voigtmann e Baron, oltre al jumper di Melli del 56-53. Nel momento più delicato, Ojeleye (10 punti) interrompe l’8-0 di break con una tripla dall’angolo e Jaiteh dal post-basso replica a uno spettacolare gioco da tre punti di Baron in penetrazione (60-58). Al termine di un gran terzo quarto, Cordinier e Hall si scambiano colpi dalla distanza e poi ancora Belinelli vale il nuovo sorpasso dopo 30’ di partita sul 63-64.

L’avvio dell’ultimo periodo è tutto marcato dai muscoli di Devon Hall, prima che Ojeleye venga imbeccato dall’angolo da Pajola e Napier dalla lunetta sigli 69-67 a 7’ dalla fine. Dopo l’ennesimo botta e risposta tra Hall e Belinelli, Shields dalla lunetta spinge i biancorossi e Melli firma il tap-in del +6, costringendo coach Scariolo al timeout. Grazie ad una bomba di Shields, l’EA7 Emporio Armani prosegue nella fuga, un coast-to-coast di Shengelia prova a riaccendere i bianconeri ma Napier spegne la zona 3-2 avversaria per il canestro del 81-72 con meno di 4’ sul cronometro. Dopo i liberi di Shengelia, Ojeleye viene arginato dall’ennesima bomba di Hall e da una tuonante schiacciata di Melli che chiude la contesa. Gli ultimi guizzi di Shengelia servono solo a rendere meno amaro il passivo finale sul 92-82. Qualche ora di riposo, poi sarà già tempo di Gara 2: si gioca domani alle 18 al Forum.

Il commento di Ettore Messina: “Siamo entrati in campo un po’ contratti, per fortuna abbiamo tenuto botta. In questo i ragazzi sono stati bravi, poi ci siamo sciolti nella ripresa alzando l’intensità difensiva e giocando un secondo tempo di alto livello in attacco proprio come avevano fatto loro nel primo. E’ stata una partita durissima, contro una squadra eccellente. Abbiamo vinto Gara 1, ma adesso dobbiamo prepararci ad un’altra partita molto difficile. Devon Hall ci ha dato tanto accanto a Napier. Il suo ruolo è quello, non deve essere solo un cambio per il playmaker. Ha dovuto farlo nel primo tempo perché Napier ha giocato solo sette minuti per i falli. La panchina ci ha sostenuto bene. Datome, nel momento più difficile, con sette punti di fila ha acceso la scintilla. Ci ha almeno fatto entrare in partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto tanto da Shields e ovviamente da Melli e Voigtmann che nel primo non avevano segnato e poi l’hanno fatto. Non è un segreto: se alcuni giocatori si esprimono ad alto livello abbiamo più possibilità di vincere. Vale per tutte le squadre. Anche a cinque minuti dalla fine quando loro sono passati a zona siamo stati bravi a mantenere il controllo e mettere la palla quasi sempre nelle mani giuste. Anche quando hanno fatto box-and-one su Napier per alcuni possessi. Ma mettere la palla nelle mani giuste non è sufficiente, poi bisogna segnare e i ragazzi sono stati bravi a farlo. Ma direi che nel secondo tempo abbiamo tutti giocato una partita di alto livello, tanto che partiti da meno otto abbiamo finito a più dieci, quindi uno scarto significativo contro una squadra forte. Ora ci aspetta un’altra partita molto difficile”.