Serie A, finale scudetto, Gara 3: l'Olimpia Milano batte ancora la Virtus Bologna e si porta avanti nella serie

L'Olimpia Milano concede il bis: supera la Virtus Bologna in Gara 3, la prima sfida scudetto giocata al Forum, e passa a condurre per 2-1 nella serie. Partenza elettrizzante da entrambe le parti: da un lato Rodriguez (8 punti e 8 assist) pesca perfettamente Datome (12 punti) e uno scatenato Shields (19 punti e 7 rimbalzi) nel tiro da lontano ma la Segafredo risponde affidandosi ai primi lampi di Teodosic (14 punti e 5 assist) da lontano e all’ottimo inizio di Weems (15-10). Milano è comunque più concreta e, spinta anche dall’entusiasmo di due super stoppate di Hines (6 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate), vola sul +9 grazie alle schiacciate solitarie di Bentil (8 punti, 5 rimbalzi e 3 assist) e Shields. Nonostante un time-out chiamato da coach Scariolo e un buon coinvolgimento di Jaiteh (8 punti e 3 rimbalzi) sotto canestro, Datome e Melli (22 punti e 5 rimbalzi) in transizione firmano i canestri del vantaggio meneghino in doppia cifra (25-14). La Virtus però reagisce proprio al termine di un quarto d’apertura dal punteggio altissimo, innescando Belinelli (14 punti) da oltre l’arco e l’accoppiata Shengelia (10 punti e 3 rimbalzi) - Sampson sotto canestro. Proprio sulla sirena, Biligha segna il jumper che replica al canestro segnato appena prima da Hackett (18 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 11 falli subiti) per il +4 A|X Armani Exchange (31-27 dopo 10’). Il numero della 23 della Segafredo, successivamente, comincia il secondo periodo con uno show personale e la bomba del 32-31 regala il primo sorpasso nel match. I padroni di casa, comunque sia, non perdono contatto, trovando in Melli un’ottima soluzione per rispondere ai guizzi di Weems (7 punti e 5 rimbalzi) e Shengelia (36-38). Ci pensano poi Datome e ancora un super Shields – anche in versione assistman per la bomba di Bentil – a siglare un break di 8-0, interrotto dal pick and roll Teodosic-Jaiteh (44-40). Sul finire del primo tempo, Shields e Hines vengono messi in ritmo dal “Chacho” per i canestri del +8 ma una tripla fulminea di Teodosic e i liberi di Shengelia tengono la Segafredo in scia (48-45 dopo 20’).



Il canovaccio del match non cambia in avvio di ripresa, considerando il tanto equilibrio e i botta e risposta tra uno scatenato Shields e le solite combinazioni tra Teodosic e i lunghi Shengelia e Jaiteh (53-52). Successivamente, Melli sale in cattedra con dei canestri super in allontanamento, ben supportato da Shields e replicando all’energia di Hackett (61-56). Quest’ultimo continua a caricarsi la Virtus sulle spalle – mettendo in ritmo anche Belinelli da oltre l’arco – ma, dall’altra parte, Melli continua a non essere arginabile segnando canestri in ogni modo (68-63). Nella fase conclusiva del terzo periodo, il testimone biancorosso viene preso da Grant (14 punti), il quale realizza tiri ad altissimo coefficiente di difficoltà (incluso quello sulla sirena del quarto), riportando avanti l’Olimpia sul +10 (78-68).

In avvio di ultimo periodo, ancora Melli firma il massimo vantaggio biancorosso del match sull’81-69 e le combinazioni tra Teodosic e Belinelli non riescono ad arginare l’ondata dell’A|X Armani Exchange. Sono, infatti, Rodriguez e Grant a inventare dal palleggio i canestri che annullano l’effetto dei liberi di Hackett (89-78 a 5’ dalla fine). La Virtus non vuole comunque alzare bandiera bianca, specie con Teodosic e Hackett (autori dei punti del -8), ma il tiro al tabellone di Melli e l’ennesimo gioco a due tra Rodriguez e Hines chiudono la contesa. Finisce 94-82.