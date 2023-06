Serie A, finale scudetto Olimpia Milano - Virtus Bologna: programma, orari e dirette tv e streaming

La Virtus Bologna ribalta la Bertram Yachts Tortona in Gara 3 di semifinale play-off, chiude la serie per 3-0 e adesso affronterà l’Olimpia Milano nelle LBA Finals 2022/2023. Chiuse quindi le due serie di semifinale in tre partite dalle grandi favorite che rispettano i pronostici e, a differenza di quanto accaduto nelle Final Eight di Coppa Italia (vinta dalla Germani Brescia), non lasciano spazio alle sorprese e si prendono la grande ribalta dell'ultimo atto della stagione. L'Olimpia a caccia di un altro tricolore, bolognesi che proveranno a rovinare i piani di Messina e dei suoi giocatori. Per le due finaliste qualche giorno di attesa e riposo, prima di iniziare la lunga battaglia scudetto che si risvolerà al meglio delle sette gare, come in NBA. Si comincerà dal Forum con le prime due partite. Copertura totale in tv, in chiaro, su Nove e Eurosport 2. Streaming per gli abbonati su Eleven/Dazn.

Serie A, finale scudetto Olimpia Milano - Virtus Bologna: date e programmazione televisiva

GARA 1, venerdì 9 giugno

Olimpia Milano - Virtus Bologna, ore 20.30, diretta streaming Eleven Sports/DAZN, diretta tv NOVE – Eurosport 2

GARA 2, domenica 11 Giugno

Olimpia Milano – Virtus Bologna, ore 18, diretta streaming Eleven Sports/DAZN, diretta tv NOVE – Eurosport 2

GARA 3, mercoledì 14 Giugno

Virtus Bologna - Olimpia Milano, ore 20.30, diretta streaming Eleven Sports/DAZN, diretta tv NOVE – Eurosport 2

GARA 4, venerdì 16 Giugno

Virtus Bologna - Olimpia Milano, ore 20.30, diretta streaming Eleven Sports/DAZN, diretta tv NOVE – Eurosport 2

Eventuale GARA 5, lunedì 19 Giugno

Olimpia Milano - Virtus Bologna, ore 20.30, diretta streaming Eleven Sports/DAZN, diretta tv NOVE – Eurosport 2

Eventuale GARA 6, mercoledì 21 Giugno

Virtus Bologna - Olimpia Milano, ore 20.30, diretta streaming Eleven Sports/DAZN, diretta tv NOVE – Eurosport 2

Eventuale GARA 7, venerdì 23 Giugno

Olimpia Milano - Virtus Bologna, ore 20.30, diretta streaming Eleven Sports/DAZN, diretta tv NOVE – Eurosport