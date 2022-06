Serie A, la finale scudetto è Olimpia Milano - Virtus Bologna: il programma

L'Olimpia Milano ritrova la Virtus Bologna in finale scudetto. Si rinnova la sfida, dopo che entrambe non hanno lasciato neanche una gara agli avversari in semifinale. L'ultimo atto, il più spettacolare, inizierà la prossima settimana e potrebbe accompagnare gli amanti del basket italiano fino al prossimo 20 giugno (eventuale gara 7).

Finali scudetto: il programma

Le finali scudetto di Serie A (che si giocano al meglio delle 7 partite) hanno un programma già definito: si parte con gara 1 mercoledì 8 giugno, poi in campo ogni due giorni, fino all’eventuale gara 7 lunedì 20 giugno. Le prime 2 partite sono previste sul campo della squadra meglio classificata, le due successive su quello della peggio classificata; eventuali gara 5, gara 6 e gara 7 si giocano alternando i campi (la squadra meglio classificata, la Virtus Bologna, ha diritto a giocare gara 7 in casa).

Curiosità

Milano è alla seconda finale consecutiva dopo quella persa proprio contro la Virtus nella scorsa stagione.

Il record societario per l’Olimpia sono le otto finali consecutive giocate tra la stagione 81/82 e quella 88/89, striscia in cui ha conquistato cinque scudetti.

Altre due finali consecutive Milano le ha giocate nelle stagioni 2008/09 e 2009/10, entrambe perse contro Siena.

Oltre alla finale della scorsa stagione, Olimpia Milano e Virtus Bologna si sono incrociate nelle serie per il titolo anche della stagione 1978/79 e 1983/84.

In tutte e tre le serie precedenti, Milano non è mai riuscita ad avere la meglio sulla Virtus: nell’edizione del 1979, la Virtus vinse 2-0 mentre in quella del 1984 i bianconeri trionfarono per 2-1 (in quest'ultima occasione ci furono tutte vittorie esterne).