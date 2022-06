Serie A, finale scudetto Virtus Bologna - Olimpia Milano: la vigilia

“Non ci si abitua mai ai brividi di una finale". Parola di Alessandro Pajola, giovane pilastro della Virtus Bologna. "La chiave di questa serie? Fisicità al primo posto. E rimbalzi, non solo il lavoro dei lunghi”.

Sulle emozioni della finale scudetto, Pajola aggiunge: "L'anno scorso mi ricordo che non riuscivamo a dormire né la sera prima né quella dopo la partita - così al Corriere dello Sport - . Una settimana insonne, tanti pensieri nella testa. Ma se chiedi a tutti i campioni che ne giocano in continuazione, ti diranno che è sempre speciale. La più bella? Difficile. L'ultima Eurocup, forse. Perché ha significato portare a casa una coppa "nuova", che dava anche l'accesso all'Eurolega”.

Tutto pronto in casa Virtus per il duello con l’Olimpia Milano che scatta domani sera alle 21 (diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +): “Sono due squadre molto forti, loro vorranno anche sfruttare la rabbia accumulata una stagione fa. C'è poco da dar favoriti in una finale, l'anno scorso anch'io avrei detto loro. Di favorito non c'è niente, si deciderà tutto all'ultimo secondo".

Cosa dicono prima di una finale di questo tipo gente del calibro di Belinelli, Hackett, Teodosic o Shengelia? “Parlano con i fatti, col modo di lavorare. Arrivano un'ora prima, curano molto il loro corpo, anche solo fare un'ora in più di trattamento è fondamentale prima di una serie che può arrivare a sette partite. Io cerco di studiarli, di imparare anche dalla semplice botta in allenamento. Te la danno più forte del solito per farti capire ciò che t'aspetta”.