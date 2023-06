Serie A, finale Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 6: dove vedere la partita in tv e in streaming

La serie finale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano è arrivata a Gara 6. Oggi primo match point per il quintetto di Messina: se vince a Bologna, è campione d'Italia. In caso contrario, si andrà a Gara 7, che si giocherebbe venerdì prossimo, 23 giugno, alle 20:30 al Mediolanum Forum. Finora il fattore campo è stato sempre rispettato: l’Olimpia ha vinto i suoi scudetti in finale al meglio delle sette partite vincendo sempre almeno una volta in trasferta (a Siena nel 2014 proprio in Gara 6 ma sul 2-3; a Reggio Emilia nel 2016; a Trento nel 2018; a Bologna nel 2022 ma in Gara 1) e due degli ultimi tre li ha vinto proprio nella sesta partita esterna. Tuttavia, la Virtus ha le spalle al muro e i “close-out games” sono sempre i più difficili da vincere. Nelle ultime tre stagioni, l’Olimpia ne ha vinti sette su nove, ma uno dei due l’ha perso proprio a Bologna contro una squadra che in casa nei playoff è 17-1 in queste ultime tre stagioni. Evidente il livello di difficoltà di questa partita, che si gioca con un solo giorno di pausa occupato dal viaggio verso Bologna. L’Olimpia nelle ultime due gare ha avuto due doppie doppie da Nicolò Melli (seconda e terza della carriera in gare di finale) e due prove “over 20” di Shavon Shields (quinta e sesta della carriera nelle finali italiane). Attorno a loro due, l’Olimpia ha costruito le sue ultime due partite, trovando cose importanti da tanti giocatori. Dopo Gara 5 Coach Ettore Messina ha sottolineato il secondo tempo di Shabazz Napier, l’energia dalla panchina di Pippo Ricci e Paul Biligha, le modifiche apportate al quintetto iniziale e quelli successivi, ma anticipando le contromosse di Bologna. Finora, l’Olimpia ha catturato 193 rimbalzi contro 159 e tenuto la Virtus al 31.6% da tre. Su questi dati ha costruito il vantaggio minimo. Ma ogni partita è stata diversa dalle altre, con protagonisti diversi, com’è normale che sia a fine stagione. La partita di Bologna sarà la numero 79 dell’anno.

Le curiosità

Nicolò Melli per la 16° volta nelle ultime 17 partite, ha catturato almeno cinque rimbalzi. Nel frattempo, ha raggiunto quota 116 stoppate in maglia Olimpia superando Riccardo Pittis al terzo posto di sempre in Serie A, alle spalle di Bob McAdoo (189) e delle 150 di John Gianelli… Al tempo stesso con gli otto rimbalzi difensivi di Gara 5 ha scavalcato gli 842 di John Gianelli diventando quinto di sempre nella storia dell’Olimpia in Serie A… In Gara 5, ha superato anche Roberto Premier giocando la 58° partita di playoff con l’Olimpia, terzo posto di sempre nella storia del club alle spalle delle 87 di Mike D’Antoni e le 72 di Dino Meneghin… Il Capitano dell’Olimpia ha anche superato i 321 rimbalzi offensivi nel campionato italiano di Joseph Blair diventando sesto di sempre nella storia del club. Davanti a lui c’è Mason Rocca con 348… Billy Baron ha segnato almeno una tripla in 21 delle ultime 22 partite giocate… In Gara 2 l’Olimpia ha vinto la sua 200ª partita di playoff, dove adesso ha un record all-time di 201-136… Shavon Shields, 471 punti in maglia Olimpia nei playoff, è arrivato all’ottavo posto nella storia del club. Davanti ha Antonello Riva con 509. Melli è arrivato a quota 439 punti, ed è nono davanti a Flavio Portaluppi, sceso al 10° posto… I 26 punti di Shavon Shields in Gara 4 sono la sua terza miglior prestazione offensiva in gare di finale, la migliore in maglia Olimpia. Il suo record personale è di 31. Shields ha superato quota 400 punti segnati in finale nell’arco di cinque serie disputate inclusa quella attuale. Adesso sono 420 ed è quarto di sempre alle spalle di Roberto Premier.

Serie A, finale Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 6: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 6 delle finali scudetto si gioca oggi, mercoledì 21 giugno, a Bologna, alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su La Nove e Eurosport 2, in streaming su Eleven.