Serie A, Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 3: dove vedere la finale scudetto in tv o in streaming

La serie finale da questa sera si trasferisce a Milano per Gara 3 e 4, sull’1-1. Di fatto, una serie al meglio delle sette partite è stata ridotta ad una al meglio delle cinque, con il vantaggio del campo che si è spostato verso l’Olimpia, capace in Gara 1 di espugnare Bologna interrompendo una serie di 16 vittorie consecutive della Virtus nei play-off.

Finora, come ha detto coach Ettore Messina dopo la seconda partita, “i rimbalzi sono stati l’elemento chiave delle due gare. Non è una sorpresa perché ambedue le squadre stanno sbagliando molto al tiro e avere qualche opportunità extra garantisce un vantaggio”. Nella prima partita, l’Olimpia aveva vinto a rimbalzo 49-41, nella seconda ha prevalso Bologna 49-36 ribaltando la situazione, forse aiutata dal minutaggio di Kyle Hines, ridotto a 15 minuti rispetto ai 29 di Gara 1 a causa dei due falli commessi nei primi tre minuti della partita che però hanno inserito bene nella serie un eccellente Paul Biligha. I singoli finora sono stati tutti discontinui su ambedue i fronti.

Nell’Olimpia, i più costanti sono stati Shavon Shields (16.5 punti e 5.5 rimbalzi di media) e Gigi Datome (12.0 punti e 4.0 rimbalzi a partita), quest’ultimo più pericoloso da tre in Gara 1, più efficace con il fade-away dalla media in Gara 2. Devon Hall sta tirando male dal campo, ma con la sua aggressività offensiva è andato 12 volte complessive in lunetta segnando 11.0 punti per gara. È chiaro che rimbalzi, tenuta difensiva sui punti di riferimento avversari, percentuali migliori saranno le chiavi non solo di Gara 3 e per tutte e due le squadre.

L’Olimpia giocherà in un Mediolanum Forum a capienza piena e con il tutto esaurito per la prima volta dal primo novembre del 2019 quando 12.222 spettatori assistettero al successo sul Barcellona in EuroLeague. Quell’anno ci furono altre due gare oltre i 10.000 presenti, poi cominciò il biennio fatto di porte chiuse o capienze ridotte.

Gara 3 si gioca domenica 12 giugno alle ore 20:30 al Mediolanum Forum. Gara 4 alla stessa ora e nello stesso posto si gioca martedì 14 giugno. Biglietti esauriti per entrambe le partite.

Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 3: dove vederla in tv o in streaming

GARA 3, domenica 12 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna, ore 20.30, diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 2 e streaming su Discovery +