Serie A, Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 4: dove vedere la finale scudetto in tv o in streaming

La serie finale entra con Gara 4 nella sua fase decisiva. Non è un potenziale “elimination game” e non ci sono match-point da giocare, perché la serie è solo sul 2-1, ma l’importanza della partita del Mediolanum Forum (anche questa sera sold out) non è discutibile. Finora, chi ha vinto la battaglia dei rimbalzi ha anche vinto la partita, però la differenza in Gara 3 si è assottigliata.

La terza partita è stata giocata con la stessa intensità delle altre due, ma una migliore qualità offensiva come racconta il punteggio. Nelle prime due partite, le due squadre hanno segnato solo due volte almeno venti in un quarto, una per gara, ma domenica sera l’Olimpia ha segnato 31 punti nel primo quarto e 30 nel terzo periodo. Il rovescio della medaglia è che ha segnato tanto anche Bologna (50 punti complessivi negli stessi due quarti). Non è ipotizzabile quale piega prenderà Gara 4, se il trend offensivo proseguirà o se si tornerà a giocare a punteggio basso e basse percentuali come è successo nel segmento bolognese della serie. Nella terza partita, Milano ha avuto tanto dal secondo quintetto. Aldilà delle cifre individuali, nei nove minuti di permanenza sul campo di Paul Biligha, l’Olimpia ha prevalso di due punti e nei sette di Tommaso Baldasso di cinque.

L’altro fattore chiave è stato Nicolò Melli, che ha segnato 15 punti nel secondo tempo giocando con tre falli a carico, quelli che l’avevano fatto fuori nel primo tempo. È stato bravo a non farsi condizionare dal problema e tornare in campo concentrato ed efficace nella ripresa. Finora, l’Olimpia ha utilizzato sempre lo stesso quintetto, tenendo proprio Melli dalla panchina; la Virtus ha apportato una modifica in Gara 3 rimpiazzando Daniel Hackett con Alessandro Pajola, ma proprio Hackett è stato poi il migliore dei suoi con 34 di valutazione in 25 minuti. Per l’Olimpia è l’82° battaglia stagionale.

La serie si trasferirà a Bologna per Gara 5 (ore 20:45), in programma giovedì 16 giugno.

Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 4: dove vederla in tv o in streaming

GARA 4, martedì 14 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna, ore 20.30, diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 2 e streaming su Discovery +.