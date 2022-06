Serie A, finali scudetto Virtus Bologna - Olimpia Milano: programma gare, orari e dirette tv

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Bologna

La Virtus pronta a inaugurare sul suo campo la 14esima finale scudetto della sua storia, la seconda consecutiva (non accadeva dal 1994). Sono 9 i tricolori in bacheca per le V Nere. Sono venti le finali di Milano, con 9 titoli (ultimo nel 2018).

Che hanno un record di 5 finali consecutive tra le stagioni 76/77 e 80/81 (due vittorie). Nei play-off, la Virtus ha una striscia di 16 vittorie consecutive: Per il secondo anno consecutivo ancora Virtus e Olimpia contro nella finale scudetto. L’anno scorso finì con un netto 4-0 di Bologna, che si è cucita lo scudetto sul petto. E ora vuole tenerselo stretto.

Date, orari e programmazione tv (delle prime due gare) dellla finale scudetto

GARA 1, mercoledì 8 giugno

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano ore 21, diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +



GARA 2, venerdì 10 giugno

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano ore 21, diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +



GARA 3, domenica 12 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna ore 20.30



GARA 4, martedì 14 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna ore 20.30



Eventuale GARA 5, giovedì 16 giugno

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano



Eventuale GARA 6, sabato 18 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna



Eventuale GARA 7, lunedì 20 giugno 2022

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano