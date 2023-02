Serie A, Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Germani Brescia, dopo il ko di Bologna in campionato e il successo in Eurocup contro Cluj-Napoca, chiude la 19a giornata di campionato - prima della sosta per dare spazio alle Final Eight di Coppa Italia - ospitando il Banco di Sardegna Sassari, che viene dal blitz di Trento. I sardi di coach Bucchi, reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 partite, giocano nel posticipo a Brescia, avversaria delle semifinali playoff della passata stagione e corsara a Sassari il 2 gennaio nel primo match del 2023, vinto ai supplementari dopo una grande rimonta. Nella Leonessa c'è l'ex biancoblu Nikolic. Lombardi reduci dalla bellissima vittoria in Eurocup contro il Cluj. Sono 22 i precedenti già giocati tra le società con Sassari avanti 14-8 nel computo totale e Brescia avanti 5-4 nelle gare giocate in casa. In stagione regolare, l’ultima vittoria casalinga di Brescia contro Sassari è della stagione 2016/17, quando la Germani ha superato il Banco di Sardegna per 56-48. Le due squadre si sono affrontate il 2 gennaio 2023 al termine della 13ª giornata, quando la Germani Brescia ha sbancato il PalaSerradimigni con il punteggio finale di 92-94 dopo un’overtime, trascinata da Della Valle (18 punti e 6 assist), Taylor (18 punti) e Gabriel (13 punti). Curiosità: Amedeo Della Valle a -10 punti da quota 3000 realizzati in Serie A.

Alessandro Magro, coach Germani Brescia, teme la voglia di rivalsa dei sardi: “Giochiamo una partita molto delicata, molto importante. Sassari per noi ha rappresentato uno spartiacque: quando l’abbiamo affrontata in trasferta, abbiamo giocato una partita solida e abbiamo conquistato due punti preziosi. Probabilmente in loro abbiamo lasciato l’amaro in bocca e sono sicuro che verranno a Brescia con una grande voglia di rivalsa. La partita del 2 gennaio scorso è stata la nostra ultima vittoria in campionato: se all’epoca avevamo affrontato una squadra che attraversava un momento difficile, ora il momento di difficoltà è tutto nostro, visto che veniamo da cinque sconfitte consecutive e abbiamo la necessità assoluta di provare a smuovere la classifica. Troveremo di fronte la squadra più in forma del campionato – prosegue l’allenatore toscano -. Ha vinto 4 delle ultime 5 partite, nelle vittorie che ha conquistato ha segnato più di 100 punti di media, tirando con il 62% da due punti e il 50% da tre e mettendo a segno almeno 15 triple. Ora la Dinamo è la squadra più performante di tutto il campionato e lo è diventata nonostante l’assenza di Robinson, che ha spinto tutti gli altri giocatori del roster a dare un contribuito maggiore. Sarà una partita impegnativa, dovremo essere in grado di mettere in mostra la nostra miglior versione difensiva, ricordando che abbiamo avuto delle difficoltà quando abbiamo affrontato squadre come Ulm e Varese che fanno del tiro da tre il loro punto forza”.

Il pensiero di Piero Bucchi, coach Banco di Sardegna Sassari: “Brescia è una squadra che adesso sta giocando veramente bene, hanno fatto una partita l’altra sera in coppa molto consistente e il recupero di Petrucelli è un’opzione importante in più. Credo abbiano avuto più problemi di risultati che di gioco, è una squadra che ha tanta qualità e che è migliorata. Sarà una trasferta impegnativa e dovremo essere pronti e attenti perché abbiamo di fronte una squadra che è in crescita e che sta giocando bene. Sono una squadra molto atletica oltre che fisica per cui sarà un impegno sotto questo punto di vista importante. Mi aspetto che dopo due sconfitte di campionato abbiano tanta voglia di aggredire la partita, dovremo essere pronti, sono sicuro che loro in casa avranno un atteggiamento molto agguerrito e quindi sono assolutamente convinto che dovremo essere bravi ad approcciare alla partita nel modo migliore. Penso che la squadra stia giocando bene, è un mese che abbiamo fatto un salto di qualità notevole, credo che la cosa importante sia sempre l’approccio e ha capito che bisogna affrontare ogni gara in maniera diversa, non essendo noi una squadra estremamente fisica dobbiamo fare uno sforzo mentale in più per pareggiare l’intensità e fisicità.”

Serie A, Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari: dove vedere la partita in tv e in streaming

Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari, gara che chiude la 19a giornata di serie A in programma oggi, domenica 12 febbraio, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eleven Sports.