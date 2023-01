Serie A, Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Germani Brescia, dopo la vittoria al supplementare di Sassari, affronta la Dolomiti Energia Trentino, che viene dal k.o. contro Brindisi, nel secondo anticipo del sabato. Questa sarà la gara numero 14 tra Brescia e Trento con le due squadre in Serie A, disputatesi tutte in stagione regolare esclusi i quarti di finale di Coppa Italia della scorsa stagione. La Dolomiti Energia è avanti 9-4 nel computo delle vittorie e per 4-2 negli scontri diretti giocati a Brescia. Lombardi senza Troy Caupain, indisponibile per una lesione di primo grado al tendine del gran pettorale. Out John Petrucelli per una frattura da stress nel piede sinistro, oltre a

Aleksej Nikolic, che non è a disposizione per un trauma contusivo.

Il grande ex della partita veste la canotta del Dolomiti Energia Trentino: è Drew Crawford, che ha completato l’annata 2020/21 a Brescia siglando 10.4 punti e 2.9 rimbalzi di media.

Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, carica l'ambiente: "Ci apprestiamo a giocare un’altra finale con una squadra che ha il nostro stesso record in campionato. Grazie alle due vittorie consecutive e ad altri risultati favorevoli, siamo nel gruppo delle squadre a 14 punti, pronti a giocare in casa la partita più importante per strappare il pass per la Final Eight di Coppa Italia e con la voglia di farlo con il miglior piazzamento possibile. Trento è una squadra che come noi ha esperienza europea, ha vinto partite importanti come quella in casa con Milano e recentemente ha recuperato giocatori importanti del proprio roster. Viene da una partita persa in casa con Brindisi e per questo avrà voglia di grande rivalsa. La Dolomiti Energia è una squadra che fa dell’atletismo e della fisicità il proprio marchio di fabbrica e questo le permette di essere per efficacia la seconda miglior difesa del campionato”.

Emanuele Molin, collega de Dolomiti Energia Trentino, ha grande rispetto di Brescia: “In termini di roster e ambizioni è una delle prime quattro realtà del campionato italiano, è una squadra che gioca con grande energia e che ha superato un paio di momenti difficili legati anche agli infortuni per arrivare a questo punto della stagione con grande entusiasmo e consapevolezza, qualità dimostrate nell'ultima vittoria al supplementare che hanno ottenuto a Sassari. Noi invece alla partita di sabato arriviamo con le ali un po' tarpate dei passi falsi delle nostre ultime uscite: non tanto perché abbiamo perso delle partite, ma perché sentiamo di non esserci espressi al livello a cui aspiriamo. Dobbiamo mostrare una reazione, ma deve essere una reazione di un certo tipo, frutto di un processo e non fine a sé stessa. E' un momento importante per la squadra, se saremo sapaci come io credo di affrontarlo e superarlo con la giusta mentalità ne usciremo più forti di prima. La stagione è ancora lunghissima, ora comincia la fase in cui ogni squadra avvia la sua marcia verso il conseguimento dei propri obiettivi: ecco perché per noi la trasferta di Brescia è subito una preziosa occasione per riprendere il cammino e non ripetere gli errori commessi nelle ultime uscite”.

Serie A, Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino, gara di serie A in programma oggi, sabato 7 gennaio, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e in tv su Eurosport 2.