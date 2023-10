Serie A, Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

A seguito della vittoria di Pistoia che la tiene imbattuta dopo quattro giornate, la Germani Brescia ospita la Dolomiti Energia Trentino, che viene dal successo in volata di Varese e la vittoria in volata in Eurocup in Lituania contro il Lietkabelis. Sono 14 gare di campionato e un quarto di finale di Coppa Italia i precedenti tra le due società. Trento è avanti 11-4 nel computo totale (Brescia ha vinto il precedente in Final Eight). Su sette gare disputate in casa, la Germani ha vinto contro la Dolomiti Energia solo in due occasioni e sempre con scarti superiori ai 20 punti (92-66 nell’annata 2019/20 e 86-62 in quella 2021/22).

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: "Trento è una squadra che si è completamente ricostruita cambiando l’allenatore questa estate e cambiando i suoi punti di riferimento. Una squadra che ama giocare in velocità e che gioca quasi 90 possessi a partita in campionato, seconda in LBA in questa particolare statistica. grazie ad un ritmo altissimo e all’enorme impatto che hanno a rimbalzo d’attacco grazie al pacchetto dei lunghi e l’apporto degli esterni che sono molto efficaci e che garantiscono molti possessi. Noi siamo reduci da una settimana un pochino meno brillante anche a causa del recupero degli acciaccati post Pistoia, ma siamo pronti a giocare davanti al nostro pubblico perché vogliamo provare a tenere la testa della classifica cercando di crescere lungo il nostro percorso. Sarà un buon test per noi perché è una squadra diversa rispetto a quelle che abbiamo affrontato finora".

Davide Dusmet, assistant coach Dolomiti Energia Trentino: "Contro la Germani dovremo fare particolarmente attenzione alla nostra fase difensiva: affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, è una bella sfida per noi e un test stimolante da vivere a questo punto della stagione. Brescia è una squadra che crea attacco in tante zone del campo diverse, non ultimo il post basso: la nostra attenzione e il nostro impatto fisico a rimbalzo saranno una chiave della partita".

Serie A, Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino, gara della 5a giornata di serie A, si gioca oggi, sabato 28 ottobre, alle 19,30, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.