Serie A, Germani Brescia - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Germani Brescia, dopo il k.o. di Verona e la sconfitta in Eurocup a Riga contro il Prometey, ospita questa sera la NutriBullet Treviso, sconfitta da Trieste nell’ultima giornata. Le squadre si sono già affrontate in 8 occasioni, 5 delle quali conquistate dai veneti. La Germani ha vinto in casa soltanto nel match di ritorno della scorsa stagione datato 13 marzo 2022 (101-78 il finale). All’andata, giocatasi nell’anticipo della 6ª giornata il 5 novembre 2022, la vittoria venne conquistata dalla NutriBullet per 99-92, con Sokolowski top scorer (19 punti, 7 assist e 5 rimbalzi), seguito da Banks (17 punti) e Jantunen (15 punti e 9 rimbalzi). Nikola Akele grande ex del match: nelle ultime due stagioni a Treviso ha realizzato 7.3 punti e 5 rimbalzi in 25 minuti di impiego medio a partita. E anche Aleksej Nikolic ha giocato a Treviso nell’annata 2019/20 realizzando 10.8 punti e 4.8 assist a partita.

Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, vuole regalare una vittoria al tifo bresciano: "Ci sentiamo in debito nei confronti del nostro pubblico, abbiamo voglia di disputare una partita convincente e acquisire continuità nei nostri risultati. Abbiamo da poco terminato il girone d’andata, siamo a metà percorso in campionato e poco più della metà in EuroCup. È tempo di tirare le prime somme: sicuramente siamo felici di aver centrato l’obiettivo delle Final Eight di Coppa Italia, ma dobbiamo riuscire a lavorare duramente per acquisire un po’ di continuità, anche se farlo disputando la doppia competizione non è semplice. Abbiamo attraversato un buonissimo periodo prima degli ultimi 10 giorni, disputando anche un’ottima partita con Badalona. Con Trento e Verona, invece, abbiamo giocato con un livello di energia inferiore rispetto alla nostra volontà e alle nostre aspettative. Con Treviso dovremo fare una partita di grande energia e grande voglia. Dobbiamo presentare in campo una squadra che è disposta a lottare e che ci tiene ad acquisire un po’ di continuità”.

Marcelo Nicola, coach della NutriBullet Treviso, chiede ai suoi una partita perfetta: "Bisogna andare a Brescia con la testa sgombra mettendoci tutta l'energia e l'intensità possibili, la chiave sarà questa. Dovremo avere molta energia, fisicità, concentrati su quello che avremo da fare in campo, soprattutto in difesa, visto che affronteremo attaccanti come Della Valle, uno dei loro punti di forza. E loro rispetto alla nostra vittoria del Palaverde sono piuttosto cambiati, allora avevano qualche assenza, avevano infortuni quella volta e infortuni hanno anche stavolta. Ma pensiamo solo al nostro piano partita".

Serie A, Germani Brescia - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming

Germani Brescia - Nutribullet Treviso, gara di serie A in programma questa sera alle ore 18.30, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.