Serie A, Germani Brescia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Germani Brescia, dopo il k.o. di Pesaro in campionato e il successo in Eurocup contro Lubiana, affronta l’Olimpia Milano, sconfitta da Bologna nel big match della scorsa giornata di Serie A UnipolSai 2022/23 e reduce da due importanti successi in Eurolega (sul parquet del Fenerbahçe e contro il Bayern Monaco). Questa sarà la 45ª sfida tra Brescia e Milano con l’Olimpia avanti 34-10 nel totale dei precedenti e 13-7 nelle partite di Brescia. Le squadre si sono affrontate anche nella gara dei quarti della Frecciarossa Final Eight 2023 (vinse la futura trionfatrice Brescia 75-72). Le due squadre si sono affrontate in campionato nella prima giornata (lo scorso 2 ottobre) in un match deciso in volata per 78-77 da Melli (14 punti e 9 rimbalzi) e Hall (13 punti).

Lunga la lista degli assenti in casa Olimpia Milano: Devon Hall, Kevin Pangos, Shavon Shields, Gigi Datome e Paul Biligha. Nella Germani Brescia c'è l'ex David Moss, ma anche Amedeo Della Valle (a Milano dal 2018 al 2020, completando 53 partite sul suolo italiano e realizzando 6.2 punti di media). Christian Burns è stato nel club biancorosso nelle stesse stagioni dell’MVP in carica, viaggiando a 3.8 punti in 11.8 minuti di impiego medio. A Milano, Nazareth Mitrou-Long ha completato la passata annata alla Germani Brescia, siglando 16.8 punti. 5.1 assist e 4.2 rimbalzi a partita e vincendo il premio Rookie dell’anno UMANA.

La vigilia di Alessandro Magro, coach della Germani Brescia: "“Quella di domenica è una partita di cartello e, finalmente, ci sarà la possibilità di avere un PalaLeonessa A2A con una cornice di pubblico speciale. Giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato e abbiamo voglia di fare una grande partita, provando a renderci protagonisti di un’altra impresa. I punti in palio non servono solo per il blasone, ma anche per portare punti alla classifica, perché abbiamo assolutamente bisogno di tornare a vincere in campionato, ripartendo dalla nostra difesa e dalla performance messa in luce in occasione dell’ultima partita casalinga contro Trieste. Nel corso delle ultime due partite abbiamo avuto problemi nel gestire i break da parte dei nostri avversari, frutto in particolare della nostra incapacità di essere sempre puntuali e prolifici in attacco. Domenica dovremo cercare di esserlo, in particolare contro una squadra che fa della difesa il suo marchio di fabbrica e che rappresenta uno dei migliori sistemi difensivi non solo del campionato, ma anche dell’Eurolega. Dovremo essere bravi e capaci di giocare contro un alto livello di fisicità, giocando di squadra, mostrando solidità in attacco e provando a superare quei momenti di break che in questa stagione si sono ripetuti spesso”.

Serie A, Germani Brescia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Germani Brescia - Olimpia Milano, gara della 23a giornata di serie A in programma domani, domenica 26 marzo, alle ore 19, al PalaLeonessa, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.