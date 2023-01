La GeVi Napoli, dopo aver esonerato coach Buscaglia e affidato la panchina al vice Cesare Pancotto, affronta la capolista Olimpia Milano, reduce dalla vittoria nel big match contro Bologna e dal k.o. ad Atene contro l’Olympiacos. Oltre alle due gare della scorsa stagione giocate dopo il ritorno di Napoli in Serie A, le due squadre si sono affrontate altre 13 volte tra il 2002/03 e 2007/08. Il bilancio totale vede Milano avanti 9-6 mentre Napoli ha vinto 4 delle 7 sfide giocate sul parquet casalingo. Sono 19 i precedenti tra Cesare Pancotto ed Ettore Messina in Serie A, 16 dei quali conquistati dall’attuale coach di Milano. Pancotto torna su una panchina di Serie A da capo allenatore dopo l’esperienza di Cantù delle stagioni 2019/20 e 2020/21. Pancotto ha collezionato 1007 panchine con 493 vittorie nei campionati organizzati da LBA. Milano senza Shavon Shields è indisponibile per una lesione tendinea del piede sinistro, Gigi Datome (infezione virale acuta) e Kevin Pangos (lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro).

Debutta Cesare Pancotto alla guida della GeVi Napoli Basket: “Stiamo lavorando con la consapevolezza e senso di responsabilità del nostro momento, con la volontà di aggredirlo per venir fuori prima possibile. Dobbiamo investire in ogni partita tutte le nostre energie” per strappare prima possibile il biglietto”. È un momento in cui dobbiamo riuscire, attraverso il massimo impegno, anche a riconquistare il nostro pubblico per vivere tutti insieme questo periodo. Società, staff, squadra e pubblico hanno tutti la volontà di ottenere lo stesso obiettivo. Affrontare l’Armani Milano è come essere in un gran premio di Formula 1, però con macchine diverse. Per l’Armani Milano però non dobbiamo parlare solo di budget, ma anche della sua grande organizzazione, della sua forza, e della guida esperta e competente di Ettore Messina”.

Serie A, Gevi Napoli - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Serie A, Gevi Napoli - Olimpia Milano, gara di serie A in programma oggi, domenica 8 gennaio, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.