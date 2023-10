Serie A, Gevi Napoli - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

A chiudere la quinta giornata della serie A è la sfida tra GeVi Napoli Basket e Virtus Segafredo Bologna in programma questa sera. Occasione per Banchi di prendere il largo sull'Olimpia, battuta in casa da Varese. I biancoblu partenopei sono reduci dal successo contro Brindisi mentre i bianconeri vengono dal successo contro Sassari e dalla trasferta di Villeurbanne contro l’ASVEL. Le squadre si sono già sfidate in 12 occasioni, tutte gare di stagione regolare. Napoli è avanti 8-4 nel computo totale e 5-1 nelle sfide giocate in casa. Bologna è riuscita a vincere in Campania soltanto la scorsa stagione. Sono 8 le vittorie di Napoli contro le 4 di Bologna che a Napoli è riuscita a vincere per la prima volta nella scorsa stagione.

Igor Milicic, coach GeVi Napoli Basket: "Affrontiamo la Virtus Segafredo Bologna, una delle grandi sorprese in Eurolega in questo inizio di stagione. Gioca un basket di alto livello. Sono davvero felice di sapere che ancora una volta il Fruit Village Arena sarà sold out. Daremo in campo, come al solito, tutto nel tentativo di piazzare un'altra sorpresa. Sarà certamente la sfida più difficile e probante che abbiamo affrontato in questo inizio di campionato. Conosciamo la loro forza, consapevoli che sono coperti in tutti i ruoli, grazie all'ottimo lavoro della società, del coach e dello staff tecnico. Noi comunque metteremo in campo tutto il nostro cuore per far bene".

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Affrontiamo Napoli che sta vivendo un inizio di stagione esaltante grazie ad una serie di successi che ad oggi la vedono competere con le migliori squadre del campionato. Sappiamo che domani sarà una gara impegnativa, contro una compagine che abbina al talento un’ottima organizzazione di gioco su entrambe le metà campo. Sarà anche stimolante vivere l’emozione che trasmetterà un impianto tutto esaurito a far da cornice ad una partita che si preannuncia molto combattuta. Dovremo essere bravi a contenere l’urto di una squadra molto brillante che cercherà di imporre i propri ritmi avendo avuto a disposizione molti giorni per preparare al meglio una gara così importante".

Serie A, Gevi Napoli - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Gevi Napoli - Virtus Bologna, posticipo della 5a giornata di serie A, si gioca oggi, lunedì 30 ottobre, alle 20,30, e viene trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su DAZN.