Serie A, la Gevi Napoli presenta Maurizio Buscaglia

Maurizio Buscaglia è già al lavoro al PalaBarbuto di Napoli per la sua nuova sfida professionale alla guida della Gevi Napoli, che lo ha scelto per rimpiazzare l'esonerato Sacripanti. L'obiettivo degli azzurri è centrare quanto prima la salvezza in serie A.

L'allenatore si è presentato alla città e ai tifosi così: “Sono convinto che, lavorando sodo, la squadra possa tornare a far vedere le cose buone che avete già visto in questa stagione. Io eredito un gruppo solido, allenato. Sono molto contento di accettare questa sfida, ringrazio il club per aver puntato su di me. E’ una sfida impegnativa da giocare ma sarà una bella sfida. Sono qua per dare il massimo per centrare il nostro obiettivo, la salvezza. Bisogna tenere i piedi ben piantati a terra. Ringrazio Pino Sacripanti anche perché raccolgo una squadra ben allenata, abbiamo lavorato insieme e so che è uno straordinario professionista. Ho delle mie idee di pallacanestro, ma ovviamente dovrò essere bravo ad adattarmi alle caratteristiche della squadra. Il nostro focus deve essere quello di difendere insieme. In attacco dovremo passarci il pallone. Bisogna andare avanti sul concetto di giocare insieme. Abbiamo fatto un paio di allenamenti, molto intensi. In questo momento tutti devono sentirsi coinvolti, ognuno secondo le sue caratteristiche deve sentirsi importante per la squadra. Siamo attesi da un calendario molto tosto, ma anche questo fa parte della sfida. Mi aspetto che ogni possesso, in attacco o in difesa, venga giocato al massimo. Tutti i giocatori potranno avere la propria chance. Dobbiamo pensare alla prossima partita, non parliamo dell’ultima. Adesso conta solo la squadra, conta solo Napoli, non i singoli elementi. Ai nostri tifosi posso promettere il massimo impegno, dobbiamo guadagnarci il loro sostegno, con la certezza di vivere tutti insieme grandi emozioni al PalaBarbuto, e dimostrando di meritarci la maglia che indossiamo.