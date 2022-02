Serie A, Datome e un Olimpia Milano senza limiti: "Puntiamo alla perfezione"

A 34 anni Gigi Datome non è sazio. Dopo aver vinto per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia con la canotta dell'Olimpia Milano, l'ala piccola trevigiana è tornata a parlare del suo momento magico e degli obiettivi personali: “Quest'anno è stato ancora più bello rispetto all'anno scorso: vincere davanti al pubblico è tutta un’altra cosa. L’anno scorso a porte chiuse è mancata la atmosfera. Dalle semifinali in poi, con le capienze al 60% si è sentita la differenza. Favorevoli o contrari che siano gli spettatori, mi piace averli sugli spalti", ha detto Datome al Corriere dello Sport.

Datome e coach Ettore Messina, un binomio perfetto: entrambi eternamente affamati di successi e trofei. “Sicuro, perché quando fai parte di una big come l’Armani, la notizia è se non vinci. Ma onestamente, essendo stato su entrambi i fronti, preferisco essere in una squadra forte e obbligata a vincere. E non bisogna mai perdere il gusto della conquista o mai dare per scontato un trofeo”.

Dopo anni di grande basket, l'ex Boston Celtics continua ad ambire alla perfezione, in perfetta simbiosi con Messina: “Raramente Ettore è rilassato, la stagione è lunga e a volte il suo modo non ti piace, ma quando firmi in una squadra allenata da lui sai che ti spingerà a raggiungere la perfezione e quindi a competere per i titoli. Che poi è la cosa che volevo. Lui è il capo. Punto".

Quasi 20 anni di carriera, dai primi passi nel professionismo con Siena del 2003, eppure di smettere in casa Datome non se ne parla... “Sono 7 anni che faccio parte di formazioni di questo calibro, certo non sono lo stesso del primo anno al Fenerbahce, ma sono orgoglioso di contribuire ai successi dell’Olimpia Milano come valore aggiunto”.