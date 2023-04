Serie A, Givova Scafati - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Givova Scafati, reduce dal bel blitz sul campo di Pesaro, affronta la capolista Virtus Segafredo Bologna, che viene dal largo successo interno contro Trento. Oltre alla sfida d’andata, le squadre si sono affrontate anche nelle stagioni 2006/07 e 2007/08. 3-2 il conto delle vittorie a favore di Bologna mentre a Scafati il bilancio è di 1-1. Le due squadre si sono affrontati domenica 11 dicembre 2022, nel corso della 10ª giornata, quando la Givova riuscì nel blitz per 77-84. Fondamentali per i campani i 18 punti di Okoye e 10 rimbalzi di Okoye, i 17 di Logan e i 16 di Pinkins. Nei 6 precedenti tra gli allenatori Sergio Scariolo e Stefano Sacripanti con il coach attualmente alla Segafredo avanti 4-2. Curiosità: David Logan è a 4 tiri da tre punti realizzati dai 600 in campionato. È il giocatore in attività in questo campionato con più triple realizzate. Due gli ex nella Givova Scafati: Matteo Imbrò è stato nelle file bianconere dal 2012 al 2015, siglando 4 punti di media in 76 presenze in Serie A; Stefano Sacripanti ha allenato tra le file della Virtus nella stagione 2018/19, conquistando 10 vittorie su 21 gare e venendo esonerato nel marzo 2019.

La vigilia di Riccardo Rossato, capitano della Givova Scafati: "Siamo riusciti domenica a portare a casa due punti su un campo importante e storico, che ci ripagano del duro lavoro che facciamo durante tutta la settimana. Neanche il tempo di goderci questo successo, che dobbiamo però rituffarci in clima campionato, visto che domani sera ospitiamo la Virtus Segafredo Bologna, una squadra di Eurolega, dotata di un organico di alto livello e che gioca una pallacanestro molto aggressiva, soprattutto in difesa. Contro una squadra così piena di talento, dovremo disputare la miglior prestazione possibile, restando aggressivi in difesa e selezionando in attacco i migliori tiri possibili. Ci aspettiamo una Beta Ricambi Arena PalaMangano infuocata, con il pubblico pronto a sostenerci e a darci un supporto importante in questa sfida complicata".

Alberto Seravalli, assistant coach Virtus Bologna: "Affrontiamo Scafati, squadra in un buon momento di forma, reduce da tre vittorie consecutive e con giocatori di grande esperienza come Logan, Okoye e Stone. Il grande volume del tiro da tre punti e i rimbalzi d’attacco sono tra le loro armi migliori. Ci attende un campo molto caldo ma vogliamo proseguire il nostro cammino e dare seguito alla bella vittoria contro Trento”.

Serie A, Givova Scafati - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Givova Scafati - Virtus Bologna, gara della 27a giornata di serie A in programma domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.