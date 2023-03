Serie A, Happy Casa Brindisi - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo il Partizan, arrivato a Milano come squadra più in forma di EuroLeague, l’Olimpia ne affronta un’altra che può essere ritenuta la più in forma del campionato italiano. Brindisi ha vinto le ultime cinque partite, cominciando con quella conquistata in rimonta da meno venti in casa contro Bologna. Attraverso questa striscia ha ribaltato la classifica proiettandosi fino al quarto posto odierno. Si tratta di una squadra atletica e profonda soprattutto nel settore esterni con l’aggiunta della duttilità di Jason Burnell e del gioco dentro-fuori di Nick Perkins. Si giocherà in un PalaPentassuglia esaurito da giorni, un campo storicamente molto caldo. Per l’Olimpia si tratta della partita stagionale numero 50, con il peso del doppio turno di EuroLeague nelle gambe oltre che degli infortuni che hanno assottigliato il gruppo, privato di Devon Hall, Gigi Datome e Paul Biligha. Con due italiani indisponibili, debutterà in Serie A il centro Luca Panna. “Giochiamo contro una delle squadre più in forma dell’ultimo periodo - le parole di coach Fioretti - . Sarà importante riuscire a limitare il talento delle loro guardie sia in campo aperto che a metà campo senza perdere di efficacia su Nick Perkins che è uno dei centri più produttivi del campionato. In attacco l’obiettivo è riuscire a mantenere la circolazione di palla che siamo riusciti ad avere nelle ultime gare”

Brindisi non ha raggiunto le Final Eight di Coppa Italia, ma in questo momento è al tempo stesso al livello della quarta e dell’ottava in classifica. Ha vinto le ultime cinque partite di cui tre in casa, ma nelle ultime due ha segnato 101.0 punti di media e nel turno precedente ha vinto di trenta in trasferta a Pesaro. Il playmaker del quintetto è Bruno Mascolo, quasi 25 minuti di impiego medio, 8.2 punti e 3.3 assist per gara. La guardia è Marcquise Reed, 15.8 punti e 3.8 rimbalzi di media. Ma dalla panchina possono partire e produrre tanto Ky Bowman (11.9 punti e 3.9 rimbalzi per gara) e D’Angelo Harrison, che è reduce da un infortunio e ha giocato finora solo otto partite, ma in crescita (8.8 punti e 3.4 rimbalzi a partita). Doron Lamb, che aveva iniziato a Scafati, è esterno da 11.1 punti di media. Jason Burnell, veterano del nostro campionato, può giocare sia da ala piccola che da ala forte e usare il suo gioco spalle e canestro. Sta segnando 10.8 punti a partita, vi aggiunge 5.8 rimbalzi, ma soprattutto è diventato molto affidabile anche nel tiro da tre, 43.3%. Il centro è Nick Perkins, altro veterano, 15.2 punti per gara, 5.3 rimbalzi, mancino pericoloso anche nel tiro da fuori. Il reparto lunghi è completato da Andrea Mezzanotte, eccellente tiratore da fuori (45.8% da tre), e da Jordan Bayehe (4.5 punti e 3.8 rimbalzi di media in 16.6 minuti di impiego). La rotazione è completata da Jonaas Riisma, estone di formazione italiana, un tiratore.

Serie A, Happy Casa Brindisi - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Happy Casa Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano, gara della 21a giornata di serie A in programma oggi, domenica 12 marzo, alle ore 16:30, al Pala Pentassuglia di Brindisi, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.