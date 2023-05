La Virtus Bologna prova a chiudere i conti con i quarti di finale in tre partite. La Happy Casa Brindisi non vuole mollare e punta sul fattore campo per portare la serie a Gara4. Premesse di una serata di fuoco per questa terza sfida dei quarti di finale, dopo le due vittorie in terra bolognese del quintetto di Scariolo. La partita più difficile è diventata quasi impossibile per i pugliesi: la Happy Casa paga in modo pesante la rabbia e la reazione avuta durante e dopo la partita di Bologna, contro la Virtus, per la sconfitta di “gara 2”, maturata anche in seguito a numerose decisioni arbitrali vigorosamente contestate che sono costate dapprima l’espulsione dal campo di coach Vitucci e dopo la squalifica di Nick Perkins per alcune frasi “irriguardose” rivolte ad un arbitro all’uscita dagli spogliatoi. La Virtus Bologna, già abbondantemente favorita dal pronostico, ha tutte le condizioni di partenza per aggiudicarsi anche “Gara 3”, togliendo ad Happy Casa Brindisi il suo pivot titolare da un roster già abbastanza ridotto che incontrerà molta a fatica a lottare con successo sotto i tabelloni contro la batteria dei “giganti” della Virtus, e per il ridotto numero di rotazioni a disposizione di coach Fabio Corbani che sostituirà in panchina lo squalificato coach Vitucci.

Le parole dell’Assistant Coach della Virtus Bologna, Andrea Diana, prima di Gara 3: “Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di questa partita, sapendo che incontreremo un ambiente particolare. Brindisi si gioca la stagione e vorrà in tutti i modi prolungare la serie, mentre noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e presentarci nelle migliori condizioni, tecniche, fisiche, ma soprattutto mentali, cercando di apportare gli aggiustamenti dopo Gara 1 e Gara 2. Dovremo limitare le palle perse ed essere focalizzati sui loro punti di forza offensivi: oltre che chiaramente a rimbalzo e sulle palle vaganti”.

Serie A, Happy Casa Brindisi - Virtus Bologna, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

Happy Casa Brindisi - Virtus Bologna, gara 3 dei quarti di finale scudetto, in programma oggi, venerdì 19 maggio, alle ore 21 al PalaPentapessuglia di Brindisi, sarà trasmessa in diretta tv su DMAX e Eurosport1 e in streaming su Eleven Sports. Radiocronaca su Radio Nettuno Bologna Uno..