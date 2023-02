Serie A, la diciottesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La 18a giornata della Serie A UnipolSai 2022/23 si apre questa sera, sabato 4 febbraio, con il derby veneto tra Tezenis Verona e NutriBullet Treviso Basket (trasmesso in diretta anche su Eurosport 2, oltre che su Eleven Sports) la cui palla a due verrà alzata alle ore 20 all’Agsm Forum. La Tezenis Verona, reduce dal k.o. di Bologna, ospita la NutriBullet Treviso, che è stata sconfitta nell’ultima giornata da Tortona. All’andata, la Tezenis si è imposta in volata per 77-79 l’11 dicembre scorso durante la 10ª giornata, trascinata dai decisivi 21 punti di Anderson e i 14 punti, 6 assist e 5 rimbalzi di Cappelletti. Questo è l’unico precedente tra i due club e i due allenatori Alessandro Ramagli e Marcelo Nicola. Nella Tezenis Verona due ex: Giordano Bortolani, che ha completato la passata stagione alla NutriBullet, realizzando 12 punti e 2.5 rimbalzi di media, e Davide Casarin, che ha giocato le prime 13 partite della passata stagione a Treviso, siglando 2.3 in 12 minuti e mezzo di impiego.

La vigilia di Alessandro Ramagli, coach della Tezenis Verona: “Una partita importante, molto importante. E’ la prima nel girone di ritorno , sia per noi che per loro, che mette di fronte due squadre della stessa fascia di classifica. Partita importante, chi vince si tiene dietro delle squadre e questo è un obiettivo importante da cercare di raggiunge per quanto poi possa essere decisiva alla terza giornata di ritorno. Però è chiaro che l’obiettivo è questo. Treviso è una squadra che ha cambiato fisionomia inserendo due giocatori molto diversi rispetto a quelli che avevano: Sokolowski era un giocatore più di creazione di gioco mentre Invernizzi è da considerare un tiratore naturale, puro e pronto a concretizzare le opzioni che passano dalle mani dei loro giocatori cardine che rimangono Iroegbu e Banks. L’arrivo di Ellis cambia completamente le dimensioni del loro campo, rispetto ad un giocatore più dotato di qualità atletiche come Cook ma più povero per qualità offensiva. Ellis ha mani molto buone, può giocare in post basso, è bravissimo a giocare nelle mezze misure con un tiro affidabilissimo e impattante difensivamente. Credo che alla fine conta come le due squadre arrivano, bisogna allenarsi con intensità, allenarsi con durezza, avere davanti un obiettivo positivo e pensare a quello che deve essere ma in termini di positività: quello che dobbiamo fare per limitare le loro qualità offensive, quello che dobbiamo fare per attaccare i loro punti deboli con grande raziocinio, con grande equilibrio e aggressività perchè queste partite si giocano così. Con il cuore caldo ma con la testa fredda perchè sono partite in cui bisogna portare a casa un risultato importante, ancora parziale, ma sarebbe bene finire alla pausa dopo Brindisi con un buon gruzzolo di punti acquisiti prima del rush finale che ci porterà alla chiusura della regular season in maggio”. Serie A, 18a giornata: il programma della domenica

Il programma della domenica, invece, con ben sette incontri in programma, verrà inaugurato dalla sfida delle ore 12.00 al Taliercio tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi a cui, alle 17.00, seguirà il confronto tra Pallacanestro Trieste e EA7 Emporio Armani Milano, due delle squadre più in forma del momento. Alle 17.30 quindi sarà la volta del sentito derby campano tra GeVi Napoli Basket e Givova Scafati (anche in chiaro su DMAX), mentre alle 18.30 toccherà a Dolomiti Energia Trentino e Banco di Sardegna Sassari scendere in campo per giocarsi due preziosi punti. Un’ora e mezza dopo si accenderanno le luci su Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia, un match il cui inizio (fissato per le or 20.00) sarà dato in contemporanea a quello della gara (live anche su Eurosport 2) tra Carpegna Prosciutto Pesaro e UNAHOTELS Reggio Emilia.