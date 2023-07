Serie A, mercato: acquisti, cessioni e conferme delle big

Inizia a scaldarsi il basker mercato di serie A, anche se le due finaliste dell'ultima stagione sono impegnate più in uscita che in entrata. L'Olimpia finora ha annunciato solo l'arrivo del giovane Caruso, mentre la Virtus si è mossa solo con le prime dismissioni e nessun nuovo ingresso. Il colpo delle ultime ore è della Reyer Venezia, che annuncia il brasiliano dell'Ulm Bruno Caboclo, attualmente in Brasile in vista del raduno della Nazionale che parteciperà alla Coppa del Mondo in Indonesia. “Sono davvero entusiasta di aver firmato per la Reyer - ha detto il nuovo giocatore orogranata - , un club ambizioso e sempre competitivo. Questa nuova avventura rappresenta un passo in avanti per la mia carriera e sono davvero motivato ed eccitato per la sfida che mi attende. Conosco coach Neven con cui ho già lavorato a Memphis e mi ha parlato molto bene del club e delle ambizioni, è una società che punta ad essere protagonista anche in Europa e quindi questa è una motivazione importante per me. Il campionato italiano è molto competitivo e davvero non vedo l'ora di mettermi alla prova in questa nuova avventura".

Ecco il quadro completo, ad oggi, per Sassari, Derthona, Olimpia, Brescia, Reyer e Virtus.