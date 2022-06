Serie A, mercato: la Gevi Napoli abbraccia il suo primo rinforzo

Dopo essere atterrato poche ore fa all’aeroporto di Capodichino, David Michineau, nuovo giocatore della Gevi Napoli, è subito entrato nella nuova realtà partenopea: un'occhiata al PalaBarbuto e poi le visite mediche del Dottor Giovanni D’Alicandro, responsabile dello staff sanitario della società. Appena arrivato in città ha voluto immediatamente ammirare il panorama del golfo di Napoli. "Sono molto contento di essere qui - ha dichiarato sui canali del club azzurro - . Sono impaziente di poter iniziare a giocare a Napoli e conoscere i nostri tifosi. Non vedo l'ora di vivere la fantastica atmosfera del PalaBarbuto e vincere tante partite. Forza Napoli Basket".

Chi è Michineau



Nato a Les Abymes, in Guadalupa, Classe 1994, Michineau è un playmaker di 191 centimetri per 82 kg di peso. Il nuovo giocatore della Gevi ha iniziato la sua carriera nell’Elan Chalon, giocando per 3 stagioni, dal 2013 al 2016, nel massimo campionato francese, debuttando anche in Eurocup. Nell’ultima stagione disputata allo Chalon, Michineau ha realizzato 5.6 punti per gara in 13.6 minuti di utilizzo. Nel 2016-2017 il giocatore francese ha giocato con l’HTV Basket, a Toulone, disputando una stagione da 9.8 punti e 3 assist per partita.



Dopo la parentesi allo Cholet, ancora protagonista nel campionato Francese, Michineau si trasferisce al Boulogne Levallois, dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni, fornendo ottime prestazioni in Campionato ed in Eurocup. Nella stagione 2020-2021, il playmaker della Gevi ha disputato un campionato da 11.4 punti di media per gara e 4.1 assist, in Eurocup invece, seconda competizione Europea, 9.6 punti e 3.5 assist per partita in 25 minuti di utilizzo. Nell’ultimo campionato, disputato ancora a Parigi, il giocatore francese ha concluso una stagione da 7.8 punti per partita e 4 assist, mentre in Eurocup 8.5 punti di media e 3.1 assist.

Michineau ha debuttato anche nella nazionale francese disputando le qualificazioni al prossimo campionato mondiale.