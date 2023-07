Serie A, mercato: Hines rinnova con l'Olimpia Milano

Il primo "colpo" dell'Olimpia Milano è una conferma: Kyle Hines rinnova fino al 2024. L'ala dei campioni d'Italia è in biancorosso dal 2020, ma proseguirà la sua carriera agli ordini di Messina. “Kyle è una parte importante della nostra famiglia, una persona che ci ha permesso di costruire le basi morali e tecniche della nostra squadra, valori che vanno oltre le vittorie”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “In queste ultime stagioni, Milano è stata come una seconda casa per me e la mia famiglia. Sono felice di tornare per un’altra stagione e di avere l’opportunità di rendere orgogliosi i tifosi dell’Olimpia lottando per altre vittorie ed altri titoli che rendano sempre più grande questo club”, dice Kyle Hines.

Kyle Hines, nato a Sicklerville il 2 settembre 1986, 1.98, ala-centro, è arrivato all’Olimpia dal CSKA Mosca. In tre anni a Milano ha vinto due titoli italiani (2022 e 2023), due Coppe Italia (2021 e 2022), una Supercoppa (2020) e ha contribuito alla qualificazione della squadra alle Final Four del 2021. E’ stato il quarto di sempre a superare le 100 presenze in EuroLeague con la maglia dell’Olimpia, è anche il primo giocatore nella storia del club per canestri da due punti in EuroLeague.

La carriera

Hines ha giocato un anno alla Camden Catholic High School, nel New Jersey e poi nei tre anni seguenti alla Timber Creek Regional High School. Nel 2004 è approdato a North Carolina-Greensboro, dove nel 2005 è stato nominato freshman dell’anno della Southern Conference e da junior è stato votato Giocatore dell’Anno della Southern Conference (20.9 punti, 9.0 rimbalzi per gara). Da senior ha segnato 19.2 punti con 9.1 rimbalzi a partita. Negli ultimi tre anni di college è sempre stato primo quintetto della Southern. La sua carriera professionale è cominciata in Italia a Veroli dove ha vinto per due anni consecutivi la Coppa Italia di Legadue (16.9 punti e 8.6 rimbalzi di media nel primo anno, 18.5 punti e 8.1 rimbalzi nel secondo. Nel 2010 è approdato a Bamberg dove ha vinto Supercoppa, Coppa di Germania e campionato ed è stato MVP dei playoff (12.9 punti e 5.4 rimbalzi di media in EuroLeague). Nel 2011 è arrivato all’Olympiacos Pireo dove in due anni ha vinto l’EuroLeague due volte e il titolo greco nel 2012. Nel primo anno ha segnato 9.9 punti con 4.5 rimbalzi di media, nel secondo 9.4 punti e 6.0 rimbalzi. Nel 2013 è approdato al CSKA Mosca dove ha vinto l’EuroLeague altre due volte, nel 2016 e nel 2019, oltre a conquistare sei titoli della VTB League. Nel 2016 (quando ha segnato 10.9 punti a partita), nel 2018 e ancora nel 2022 è stato nominato Difensore dell’anno in EuroLeague. È stato incluso nella squadra ideale del decennio di EuroLeague. È il primo americano nella classifica delle presenze in EuroLeague, vanta nove partecipazioni alle Final Four, dal 2012 al 2021. È primo rimbalzista offensivo di tutti i tempi in EuroLeague e secondo per canestri da due punti, terzo rimbalzista assoluto, terzo stoppatore. Ha disputato 12 finali nazionali vincendo 10 titoli in quattro paesi differenti.