Serie A, mercato: un ex Boston Celtics per la Virtus Bologna

La Virtus Bologna pesca negli States: arriva Semi Ojeleye fino al 2024. Dopo gli innesti di Lundberg (danese reduce dalla parentesi in NBA con i Phoenix Suns) e Bako (belga prelevato dagli spagnoli del Manresa), ufficiale anche l'americano Ojeleye, nato a Overland Park (Kansas) il 5 dicembre 1994. Ala di 199 centimetri, ha frequentato la High School di Ottawa prima di giocare al College con la maglia di Duke fino al 2015 e con la maglia di Southern Methodist University a Dallas fino al 2017. Scelto al Draft NBA dai Boston Celtics, rimane con i “Green” fino al 2021 mettendo subito in mostra le sue qualità difensive. Nell’estate del 2021, Semi firma un contratto con i Milwaukee Bucks, prima di entrare in una trade che nel febbraio del 2022 lo porta a vestire la canotta dei Los Angeles Clippers. Ojeleye arriva alla Virtus Segafredo Bologna dopo aver collezionato più di 300 presenze in NBA.

Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo alla Virtus Segafredo Bologna, il nuovo acquisto Semi Ojeleye ha voluto mandare un saluto a tutti i tifosi bianconeri: “Qui è Semi Ojeleye. Sono molto contento di essere un nuovo giocatore della Virtus Segafredo Bologna. Non vedo l’ora di stare con voi, ci vediamo presto".

Hervey

Qualche ora prima di annunciare il nuovo americano, la Virtus aveva comunicato la risoluzione consensuale del contratto che legava l’atleta Kevin Hervey al club.