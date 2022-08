Serie A, mercato: Olimpia Milano alla scoperta di "Mr Basketball"

E' Deshaun Thomas il colpo dell'estate dell'Olimpia Milano. Il cestista nato in Indiana, che nella sua terra chiamavamo "Mr Basketball" fin da ragazzino, ha iniziato a raccogliere successi fin dalle stagioni 2008 e 2009 con la squadra del suo college, la Bishop Luers di Fort Wayne. Thomas ha finito la sua carriera liceale come terzo realizzatore di sempre nella storia dello stato. E nel 2010 ha ricevuto il massimo riconoscimento: è stato nominato Mr. Basketball. Come Oscar Robertson e come Larry Bird. La sua carriera è proseguita all'università con i Buckeyes, Ohio State, una squadra straordinaria che vinse le prime 24 partite stagionali, venne indicata al numero 1 del ranking nazionale, vinse la propria conference ma venne eliminata ad una gara dalle Final Four NCAA da Kentucky, una gara maledetta persa in volata di due punti. Thomas era il sesto uomo di una squadra non tanto profonda, ma con giocatori esperti. Thomas ebbe il record carriera di 31 punti contro Loyola-Maryland nel Torneo NCAA, ma ne segnò anche 30 contro South Carolina, 25 contro Michigan e poi nel torneo della Big Ten ne fece 22 in due gare consecutive contro Purdue e ancora Michigan. Segnò anche 18 punti con sette rimbalzi quando Ohio State eliminò Gonzaga nel secondo turno del Torneo NCAA, la squadra capitanata da Kevin Pangos.

Nel suo terzo anno a Ohio State, Thomas fece ancora meglio, segnando 19.8 punti per gara, catturando 5.9 rimbalzi a partita. Per i Buckeyes, fu un’altra stagione memorabile, nonostante il ricambio: Thomas vinse il suo derby personale contro Indiana in trasferta segnando 18 punti nella stagione in cui gli Hoosiers erano arrivati al numero 1 del ranking. Ohio State vinse il torneo della Big Ten battendo Michigan State e Wisconsin nelle due gare decisive, in cui segnò 33 punti complessivi. Venne nominato nel primo quintetto della Big Ten conference di cui vinse la classifica marcatori.

L'approdo in NBA

I San Antonio Spurs lo scelsero alla fine del secondo giro del draft, al numero 58. Entrare nella NBA in quel modo non è facile. Thomas si spostò in Europa rinviando i propositi NBA, anche se San Antonio ne mantenne i diritti. A firmarlo fu Nanterre, che in quella stagione avrebbe giocato in EuroLeague. La prima grande partita europea di Deshaun fu il 31 ottobre del 2013 quando il club transalpino ottenne forse la più grande vittoria della propria storia vincendo al Palau Blaugrana contro il Barcellona. Thomas segnò 15 punti con sette rimbalzi. Nanterre non riuscì a qualificarsi per le Top 16 ma questo gli diede modo di giocare otto partite di qualità in Eurocup con 13.8 punti di media. Quella stagione da esordiente gli aprì le porte del Barcellona per la stagione seguente. Il Barca lo impiegò costantemente da ala piccola, in quintetto, in una squadra con grandi ambizioni. Thomas segnò 7.1 punti di media in EuroLeague in circa 19 minuti di utilizzo. Ma quella era la stagione del Real Madrid in Spagna e non solo.

Lo sbarco in Europa

A fine anno, Deshaun tentò la carta NBA, tornando a San Antonio e poi giocando in G-League. Alla fine, non ne venne fuori molto e nel 2016 tornò in Europa per giocare all’Efes, che non era ancora l’Efes di adesso. La svolta ci fu l’anno seguente al Maccabi, 11.5 punti di media e il titolo israeliano che poi venne duplicato la stagione seguente in Grecia con il Panathinaikos. La stagione 2019/20 ad Atene è stata la migliori della carriera, 13.9 punti per gara in EuroLeague, 4.4 rimbalzi, 29.9 minuti in campo. Il suo allenatore di allora Rick Pitino disse che “centimetro per centimetro è uno dei migliori giocatori di EuroLeague”. In quella stagione era stato in sostanza la miglior ala forte della competizione. L’anno seguente, in pieno Covid, decise di prendersi una stagione di lontananza dall’EuroLeague, firmando in Giappone. Lo scorso anno era al Bayern Monaco dove ha tirato con il 50.0% da tre. Nei playoff, contro il Barcellona, ha segnato zero punti nella sconfitta di Gara 1, ma è riemerso alla grande segnando 25 punti al Palau in Gara 2 pilotando la squadra al successo.

Milano è la sua settima squadra europea, la settima con cui gioca l’EuroLeague. Anche questo è un piccolo, grande, record. Ha giocato 197 partite nella massima competizione, è a meno 58 punti dai 2.000 in carriera, ha centrato 220 triple, con il 37% in carriera. Ha vinto due titoli nazionali e due coppe nazionali. All’Olimpia l’obiettivo è incrementare questi numeri. Era arrivato in Europa direttamente dal college, con gli anni è diventato un veterano rispettato, un punto di riferimento. A Fort Wayne è ancora una celebrità. Wane 15, la televisione locale, ha dedicato un servizio di un minuto e 42 secondi alla sua firma per l’Olimpia, aggiungendo un’intervista rilasciata all’inizio dell’estate. Quando sei stato Mr.Basketball nell’Indiana lo resti per sempre.