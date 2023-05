Serie A, Messina e l'Olimpia sognano la terza stella

Domani inizia il cammino dell'Olimpia Milano nei play-off scudetto. Biancorossi a caccia del titolo che garantirebbe la terza stella sul petto. Coach Ettore Messina ha parlato della regular season appena conclusa e del sogno di una vittoria-riscatto per i suoi giocatori al termine di una stagione complicata. “Il primo posto è stato una grande soddisfazione, una gara in più in casa può sempre essere utile - ha detto Messina al Corriere dello Sport - . Allo stesso tempo so che abbiamo dovuto fare e disfare in continuazione. La capacità di adattamento e la voglia dei ragazzi di affrontare anche insuccessi personali, perché c'è chi ha giocato meno, o meno bene di quello che si aspettava, mi fa essere grato alla squadra per la disponibilità di tutti”.

Quest’annata è stata comunque costellata da parecchi infortuni: “Sinceramente conta poco ciò che è stato per me, molto più importante invece quello che è stato per i giocatori. Ovvero un anno molto complesso. Per questo l'aver dimostrato questa continua voglia di rigenerarsi mi fa avere un grande rispetto per i miei giocatori. Tra l'altro, mentre prima eravamo molto pochi, ora siamo in sovrabbondanza: qualcuno sa già che non giocherà, e questa è una cosa durissima. Non ho soluzioni a riguardo, e rispetto molto la disponibilità che mantengono tutti. Avere persone che collaborano a questo fare e disfare, è fondamentale".

Messina ha poi indicato il suo mantra per il basket e nella vita in generale: “Cercare di avere sempre una comunicazione diretta e onesta. Non posso venirti a raccontare storie sul perché non giochi: se non giochi è per questo motivo, e te lo dico. Forse dovrei essere più bravo a vedere il bicchiere mezzo pieno, però purtroppo ho il mio carattere. L'unica cosa che posso garantire è quella che il maestro Gregg Popovich chiama "brutal onesty", onestà brutale. Non è voler scimmiottare un grande che non è copiabile, è piuttosto un insegnamento fondamentale. Anche per i più giovani: devi comunque aiutarli ad affermarsi secondo questo criterio”.

Il coach dell’Olimpia si sente quasi in “dovere” di conquistare la fatidica terza stella? “Non lo sento come tale se non perché mi piacerebbe che la squadra finisse bene questa stagione. Se lo merita. Ma ci sono tanti altri che se lo meritano. Noi di certo non possiamo dire "siamo i più belli del reame e vinciamo”.