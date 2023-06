Serie A, tutti i movimenti di mercato delle big

E' appena terminata la lunghissima serie delle finali scudetto, con il successo dell'Olimpia Milano sulla Virtus Bologna, ed è appena stata varata la ripartenza per la stagione 2023/2024. Il basket italiano non si ferma mai: le società sono tutte in fermento per ridisegnare guide tecniche, roster e campagne marketing in vista dell'anno che verrà. Due gli addii eccellenti per le due finaliste: i campioni dell'Olimpia salutano Mitrou-Long, mentre da Bologna va via Nico Mannion, che passa agli spagnoli del Baskonia. Tanti i movimenti già ufficiali per le big della serie A: sono già due i volti nuovi in casa dei vincitori dell'ultima Coppa Italia. Ecco il quadro completo, ad oggi, per Sassari, Derthona, Olimpia, Brescia, Reyer e Virtus.

Dinamo Sassari

ARRIVI

Alessandro Cappelletti, playmaker (da Tezenis Verona)

Stanley Whittaker, playmaker (da Wurzburg)

Massimo Bulleri, assistente allenatore (da Limoges)

Massimiliano Oldoini, assistente allenatore (da Acqua San Bernardo Cantù)

PARTENZE

Giacomo Devecchi, ala (ritiro)

Massimo Chessa, guardia (ritiro)

Chris Dowe, play/guardia (a Bertram Yachts Derthona Tortona)

Jamal Jones, ala

Gerald Robinson, playmaker

Giacomo Baioni, assistente allenatore

Giorgio Gerosa, assistente allenatore

RINNOVI E CONFERME

Filip Kruslin, guardia

Stefano Gentile, play/guardia

Eimantas Bendzius, ala

Ousmane Diop, centro

Piero Bucchi, capo allenatore

Bertram Derthona

ARRIVI

Chris Dowe, play/guardia (da Banco di Sardegna Sassari)

PARTENZE

Ariel Filloy, guardia

Semaj Christon, playmaker

Cameron Hunt, play/guardia (a JDA Dijon)

Demonte Harper, guardia

Tyler Cain, centro

Gianmaria Vacirca, capo scout (a EA7 Emporio Armani Milano)

RINNOVI E CONFERME

Luca Severini, ala

Mike Daum, ala

Riccardo Tavernelli, play/guardia

Leonardo Candi, play/guardia

Marco Ramondino, capo allenatore

Massimo Galli, responsabile area scouting (da assistente allenatore)

Olimpia Milano

ARRIVI

Gianmaria Vacirca, Front Office (da Bertram Yachts Derthona Tortona)

PARTENZE

Nazareth Mitrou-Long, playmaker (a Zalgiris Kaunas)

Dan Shamir, assistente allenatore (a Bnei Herzliya)

RINNOVI E CONFERME

Nicolò Melli, ala/centro

Billy Baron, guardia

Devon Hall, guardia

Johannes Voigtmann, ala/centro

Stefano Tonut, guardia

Shavon Shields, guardia/ala

Ettore Messina, capo allenatore

Germani Brescia

ARRIVI

Miro Bilan, centro (da Peristeri)

Jason Burnell, ala (da Happy Casa Brindisi)

RINNOVI E CONFERME

Amedeo Della Valle, guardia

Nicola Akele, ala

Kenny Gabriel, ala

David Cournooh, play/guardia

Alessandro Magro, capo allenatore

Reyer Venezia

ARRIVI

Davide Casarin, guardia (ritorno da prestito alla Tezenis Verona)

Emanuele Molin, assistente allenatore (da Dolomiti Energia Trentino)

Veljko Perovic, Player Development Coach (da Besiktas JK)

PARTENZE

Michael Bramos, guardia (ritiro)

Derek Willis, ala

Adam Mokoka, guardia

Jayson Granger, playmaker

Kendrick Ray, guardia

Gianluca Tucci, assistente allenatore

Simone Bianchi, assistente allenatore

RINNOVI E CONFERME

Jordan Parks, ala

Jeff Brooks, ala

Andrea De Nicolao, play/guardia

Marco Spissu, guardia

Amedeo Tessitori, centro

Matteo Chillo, centro

Neven Spahija, capo allenatore

Virtus Bologna

PARTENZE

Nico Mannion, playmaker (a Baskonia)

Mouhammadou Jaiteh, centro (ad AS Monaco)

RINNOVI E CONFERME

Alessandro Pajola, play/guardia

Semi Ojeleye, ala

Daniel Hackett, playmaker

Leo Menalo, ala

Gora Camara, centro

Sergio Scariolo, capo allenatore