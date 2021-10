Serie A Unipolsai, la programmazione televisiva di nona e decima giornata

In attesa di andare in campo nel prossimo week-end per la quinta giornata di andata (che si apre domani alle 18 con Fortitudo Bologna-Armani Milano), la Lega Basket serie A ha ufficializzato la programmazione televisiva della nona e decima giornata.

9° GIORNATA

Sabato 20 novembre 2021

Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona ore 20.00 Eurosport 2 e Discovery+

Domenica 21 novembre 2021

Umana Reyer Venezia - Allianz Pallacanestro Trieste ore 17.00 Discovery+

A|X Armani Exchange Milano - Nutribullet Treviso Basket ore 17.30 Eurosport 2 e Discovery+

Dolomiti Energia Trentino - Fortitudo Kigili Bologna ore 18.00 Discovery+

UNAHOTELS Reggio Emilia - Germani Brescia ore 18.30 Discovery+

Banco di Sardegna Sassari - GeVi Napoli ore 19.00 Discovery+

Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi ore 20.00 Discovery+

Vanoli Basket Cremona - Carpegna Prosciutto Pesaro ore 20.45 Rai Sport HD e Discovery+

10° GIORNATA

Sabato 4 dicembre 2021

Germani Brescia - Umana Reyer Venezia ore 20.00 Eurosport 2 e Discovery+

Domenica 5 dicembre 2021

Allianz Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino ore 16.30 Discovery+

Happy Casa Brindisi - A|X Armani Exchange Milano ore 17.00 Discovery+

Virtus Segafredo Bologna - Banco di Sardegna Sassari ore 17.30 Eurosport 2 e Discovery+

Nutribullet Treviso Basket - UNAHOTELS Reggio Emilia ore 18.30 Discovery+

Carpegna Prosciutto Pesaro - Openjobmetis Varese ore 19.00 Discovery+

GeVi Napoli - Vanoli Basket Cremona ore 19.30 Discovery+

Bertram Derthona Tortona - Fortitudo Kigili Bologna ore 20.45 Rai Sport HD e Discovery+