Serie A, Nutribullet Treviso - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

La NutriBullet Treviso, dopo il k.o. di Milano, ospita la capolista Virtus Segafredo Bologna, che viene dal successo interno contro Sassari. Ci sono 6 gare di stagione regolare e 3 di playoff nei precedenti tra Treviso e Bologna, tutte conquistate dalla Virtus (anche le quattro sfide giocate al Palaverde). Le 3 gare di playoff si riferiscono ai quarti di finale della stagione 2020/21 (Bologna 3-0). Due vittorie a favore di Scariolo nei precedenti tra i due allenatori. Le due squadre si sono già affrontate il 23 ottobre 2022 nel posticipo della 4ª giornata, quando i bianconeri si imposero nettamente per 97-71 trascinati dai 15 punti di Ojeleye e i 13 a testa di Mannion e Weems.

Le parole dell’assistant coach Iacopo Squarcina alla vigilia della trasferta di Treviso: "Siamo coscienti che ci attende una partita estremamente difficile, in un campo molto caldo contro una squadra affamata di punti salvezza. Treviso è una squadra che ha una definizione chiara dei ruoli e delle gerarchie ben delineate, spinta da due guardie di talento come Iroegbu e Banks, gioca ad alto ritmo e che nelle ultime quattro partite ha fatto registrare grandi percentuali da tre punti. Treviso ha un ottimo rendimento in casa e per noi sarà un test utile ed impegnativo, sia per la fase di preparazione ai playoff che per l’inserimento dei giocatori che rientrano da infortuni".

Marcelo Nicola, coach NutriBullet Treviso Basket: "Sappiamo bene che sarà una partita dura, difficile, giocata sul fisico. A Milano ne abbiamo avuto un esem­pio di ciò che ci troveremo di fronte domenica. Bologna è squadra che è stata costruita per vincere il campionato e per fare una bella figura in Eurolega, con un roster tal­mente lungo che non sappia­ mo chi ci sarà e chi no nelle rotazioni. Noi chiaramente dovremo restare sempre con­centrati al massimo, la setti­mana di lavoro è andata be­ne, i ragazzi sono a posto. Stiamo cercando il più possibile di mantenere la mente sgom­bra e leggera, focalizzata so­lo sul match da disputare. E naturalmente sperando di ve­dere un palasport molto cal­do: i tifosi sappiamo che pos­sono darci un grande aiuto".

Serie A, Nutribullet Treviso - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Nutribullet Treviso - Virtus Bologna, gara della 29a giornata di serie A in programma oggi, domenica 30 aprile, alle ore 17:30 al PalaVerde di Treviso, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su DMAX e in streaming su Eleven Sports.