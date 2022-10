Serie A, Olimpia Milano - Happy Casa Brindisi: dove vedere la partita in tv e in streaming

L'Olimpia Milano, dopo la vittoria contro Scafati in campionato e il k.o. contro l’ALBA Berlino in Eurolega, affronta domani pomeriggio tra le mura amiche l’Happy Casa Brindisi, che ha conquistato la scorsa domenica il primo successo contro Napoli ed è reduce dalla sconfitta con la FIBA Europe Cup contro il Budivelnyk. Sono 36 i precedenti tra le due società, con Milano avanti per 28-8 nel computo totale. Arbitri: Carmelo Paternicò, Valerio Grigioni, Giulio Pepponi

Nelle 15 partite giocate tra le mura amiche, i meneghini hanno perso soltanto in due occasioni contro Brindisi: la prima il 13 ottobre 2019 (89-92 il risultato finale) e la seconda il 13 dicembre 2020 (82-88). I biancorossi hanno vinto tutte e 3 le gare giocate nella scorsa stagione, la semifinale di Supercoppa e le due gare di campionato. Sono 15 i precedenti tra Ettore Messina e Francesco Vitucci, con 10 vittorie del coach di Milano contro le 5 di quello di Brindisi.

Olimpia Milano che domani farà i conti con le assenze di Tommaso Baldasso, out per un trauma distorsivo alla caviglia destra, Nazareth Mitrou-Long, per una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra, e Gigi Datome. Nella Happy Casa Brindisi Dikembe Dixson è assente per problemi alla schiena.

Olimpia Milano - Happy Casa Brindisi: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Happy Casa Brindisi, gara della terza giornata di serie A, in programma domani pomeriggio, domenica 16 ottobre, alle 16, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Eurosport 2.