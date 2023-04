Serie A, Olimpia Milano - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

L'Olimpia Milano, dopo il ko interno contro Venezia e la vittoria in Eurolega contro il Barcellona, affronta la Carpegna Prosciutto Pesaro, che viene da cinque sconfitte nell’ultime sei partite (l’ultima contro Trento). Questa sarà la 171ª gara tra le due squadre, la prima giocata nella stagione 1950/51. L’Olimpia è avanti per 123-47 nei precedenti contro la VL, formazioni contro cui ha giocato tre finali Scudetto: 1981/82 (Milano 2-0), 1984/85 (Milano 2-0), 1987/88 (Pesaro 3-1). Lombardi e marchigiani si sono affrontati anche in tre finali di Coppa Italia, tutte vinte dai meneghini (1985/86, 1986/87 e la più recente nel 2020/21). Le due squadre si sono sfidate in campionato nella 6a giornata, il 6 novembre 2022, quando l’Armani si impose per 71-85, spinta dai 15 punti di Davies e dai 13 di Baldasso. Sono 18 i precedenti tra Ettore Messina e Jasmin Repesa, tra cui la serie di finale scudetto tra Treviso e Bologna della stagione 2002/03 e fa finale di Coppa Italia del 2021. L’attuale coach di Milano è avanti per 10-8 nel computo totale.

Gli ex del match: il milanese Melli è stato in prestito alla VL per le ultime 12 partite della stagione 2010/11, viaggiando a 3.8 punti e 3.3 rimbalzi di media. Nella Carpegna Prosciutto Pesaro ci sono Davide Moretti (ha giocato la stagione 2020/21 all’Olimpia ed è ancora sotto contratto con i biancorossi fino alla scorsa estate) e il vero grande ex del match, Jasmin Repesa (ha allenato a Milano nelle annate 2015/16 e 2016/17, conquistando uno Scudetto nel 2016, le Coppe Italia 2016 e 2017 e la Supercoppa 2016, per un totale di 60 vittorie su 84 partite).

La vigilia

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: "Per noi sarà importante riuscire a limitare uno degli attacchi più prolifici della Serie A. Per riuscirci sarà decisivo come riusciremo ad attaccare e a maneggiare la palla perché questo inciderà molto sulla qualità del nostro rientro difensivo. A metà campo sarà fondamentale riuscire a produrre una difesa sul pick and roll all’altezza di quella vista contro il Barcellona venerdì sera

Luca Pentucci, assistant coach Carpegna Prosciutto Pesaro: "Ci attende un match contro una formazione lunghissima, molto fisica e costruita per l’Eurolega. Noi dovremo cercare di mantenere il flusso di gioco in attacco e muovere bene la palla da lato a lato per provare a scardinare la loro difesa, puntando anche su buoni blocchi. Sarà necessario fare bene anche in termini di transizione difensiva per fermare il loro gioco e cercare di negare a Milano facili ricezioni in post basso e canestri facili dal pick and roll”.

Serie A, Olimpia Milano - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Carpegna Prosciutto Pesaro, gara della 25a giornata di serie A in programma oggi, domenica 9 aprile, alle ore 17 al Forum, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.