Serie A, Olimpia Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo aver conquistato il successo a Casale Monferrato contro Tortona in campionato e la trasferta di Berlino in Eurolega contro l’ALBA, l’Armani Milano torna al Mediolanum Forum per affrontare la Carpegna Prosciutto Pesaro, sconfitta all’overtime la scorsa domenica in casa da Scafati. Nei 175 precedenti già giocati tra Milano e Pesaro ci sono state 127 vittorie dell’Olimpia contro le 48 della VL. Nella scorsa stagione, si sono incrociate due volte le squadre in stagione regolare e quattro nei quarti di finale dei playoff (Milano 3-1) per un totale di 5 vittorie per Milano contro una sola di Pesaro.

Milano senza Billy Baron, indisponibile (sta recuperando dall’operazione fatta in estate al gomito) e Maodo Lo, out per una lesione muscolare agli adduttori.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Pesaro è una squadra con un quintetto molto competitivo in cui Leonardo Tote’ sta brillando e producendo la miglior stagione della sua carriera; mentre Tambone e Mazzola portano esperienza dalla panchina. Noi dovremo riuscire a giocare una partita solida fin dal primo minuto e restare concentrati contro le loro difese che sono spesso tattiche”.

Maurizio Buscaglia, coach Carpegna Prosciutto Pesaro: “Questa settimana di lavoro è andata bene, ho visto un buon atteggiamento da parte dei ragazzi, concentrandoci sui nostri punti fermi e provando a correggere ciò che non è andato contro Scafati. Ora ci attende la sfida contro Milano, bello tornare su un campo come quello del Mediolanum Forum. Sono contento di ritrovare Shields e Flaccadori, oltre ad affrontare coach Messina. Milano vorrà riscattarsi dopo la sconfitta di Berlino in Eurolega, ma anche noi abbiamo lo stesso obiettivo. Dovremo essere aggressivi e al tempo stesso giocare con personalità, prendendo dei buoni tiri e provando a essere pericolosi fin dai primi secondi dell’azione. Lunedì arriverà Mockevicius che a Pesaro ha vissuto una bella stagione e che a Le Mans ha già giocato con Bamforth. Potremo attaccare un po’ di più vicino a canestro, sperando di avere delle prestazioni maggiori da parte degli esterni. Ringrazio il Club per aver permesso di effettuare questa operazione che consentirà a Totè di avere un aiuto importante. Purtroppo Schilling ha alcuni problemi fisici che non gli permettono di rendere come dovrebbe e quindi ha la necessità di fermarsi per un po’ di tempo”.

Serie A, Olimpia Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro, gara della 5a giornata di serie A, si gioca oggi, domenica 29 ottobre, alle 17, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.