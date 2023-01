Serie A, Olimpia Milano - Derthona Tortona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sconfitta da Napoli in campionato e contro lo Zalgiris in Eurolega, l’EA7 Emporio Armani Milano ospita la Bertram Yachts Tortona, vincente nell’ultima giornata contro Bologna. In caso di vittoria Milano si assicurerebbe il primo posto nel tabellone della Final Eight mentre, dovesse vincere il Derthona, i piemontesi sarebbero quantomeno secondi, se non primi in caso di k.o. della Virtus con Venezia. L’Olimpia ha conquistato tutti i tre precedenti disputati tra le squadre (due in stagione regolare e una in Finale di Coppa Italia 2022). Giornata speciale per Nicolò Melli, distante 1 rimbalzo dai 1000 in Serie A. Milano senza Shavon Shields, Gigi Datome, Kevin Pangos e Tommaso Baldasso. Diversi gli ex in campo: Giampaolo Ricci è esploso proprio a Tortona in A2 nella stagione 2016/17, viaggiando a 10.5 punti e 6.2 rimbalzi di media. Un altro giocatore di quel Derthona è stato Davide Alviti, autore di 4.9 punti in 16 minuti di impiego a partita. Tortona con Filloy e Leon Radosevic.

Mario Fioretti, assistant coach dell'Olimpia Milano punta sulla difesa: "Affrontiamo una squadra che da due anni, in ogni competizione, ha giocato fino in fondo per traguardi prestigiosi. Ha vinto tre delle ultime quattro gare ed ha il suo punto di forza nel giocare bene insieme. Per vincere dovremo disputare una partita difensiva di altissimo livello consci anche dell’importanza della posta in palio visto che ci giochiamo il primo posto nel girone di andata”.

Marco Ramondino, coach della Bertram Yachts Derthona Tortona, chiede una partita perfetta ai suoi: "Siamo contenti, ed è giusto celebrare e sottolineare questi risultati. Siamo attrezzati e siamo stati attrezzati dal club con un eccellente gruppo di lavoro e le risorse per prepararci al meglio, ma siamo anche consapevoli di quanto sia difficile e non scontato centrare questi obiettivi, anche se parziali nel corso di una stagione. Nonostante tutte le problematiche che ha avuto, Milano si conferma al massimo livello ed è un esempio di quale siano la forza e la potenzialità di questa squadra, organizzazione e allenatore. È una formazione che sa esprimere un grande sforzo difensivo, ha taglia e fisicità, organizzazione per distruggere il gioco degli avversari forzandoli a cattive soluzioni e situazioni statiche, a giocate individuali: in questo aspetto sono i migliori. A questo si combina la capacità che hanno di correre in contropiede dalla difesa, sono bravissimi nel contropiede primario. La loro durezza e fisicità in difesa sono gli stessi modi con cui fanno male in attacco, sfruttando il gioco vicino a canestro, le penetrazioni e i rimbalzi d’attacco. Al di là dei numeri, figli del ritmo non altissimo che impongono alle partite, hanno tanti specialisti a rimbalzo offensivo”.

Serie A, Olimpia Milano - Derthona Tortona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Derthona Tortona, gara di serie A in programma oggi, domenica 8 gennaio, alle ore 18, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.