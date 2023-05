Serie A, verso Olimpia Milano - Dinamo Sassari, il presidente dei sardi: "Non saremo una vittima sacrificale..."

La Dinamo Sassari affila gli artigli: in semifinale sfiderà la corazzata Olimpia Milano, ma non ha alcuna intenzione di fare da comparsa. Anzi, il presidente dei sardi Stefano Sardara ha parlato prima della semifinale contro i biancorossi di Messina dalla colonne del Corriere dello Sport rilanciando la fame di successi del suo club, anche in una sfida sulla carta impossibile come quella ai milanesi. “Dopo un periodo difficile ci siamo rialzati grazie alla fiducia nel lavoro fatto a inizio stagione e al vantaggio di conoscere le problematiche. Ovvero, un americano come il pivot Onuaku che non si era integrato e gli infortuni che ci hanno falcidiato togliendoci quasi sempre almeno due giocatori. Solo nei playoff siamo arrivati al completo. Sottolineo con orgoglio la nostra capacità di restare competitivi in un campionato che negli ultimi anni ha visto crescere il livello generale. Noi abbiamo compensato le differenze economiche con il lavoro e la "fame".

In semifinale l'asticella si alza: per sognare bisogna battere Milano: "Una squadra costruita per vincere tanto e anche affamata, perché i suoi obiettivi stagionali non sono stati quelli attesi. E' chiaro che puntano tutto sullo scudetto. Noi siamo ancora una volta un ostacolo da abbattere, però non saremo una vittima sacrificale, vediamo cosa accadrà...”.

Sardara ha anche dato molta fiducia ai suoi allenatori, blindandoli con contratti pluriennali: “Siamo stati tra i primi a fare contratti pluriennali con gli allenatori e siamo stati anche fortunati. Così come Sacchetti era l'allenatore giusto nei primi anni, Pozzecco l'ideale dopo il periodo complicato, adesso Bucchi ci dà sicurezza. È un tecnico di lungo corso che sa lavorare molto bene? ma ha bisogno di tempo perché i frutti maturino, e noi glielo abbiamo dato, tanto più che per tanti mesi era difficile lavorare con una squadra che aveva sempre a che fare con almeno due giocatori infortunati”.

Nella Dinamo sta esplodendo il gioiellino Ousmane Diop: “In lui abbiamo creduto già cinque anni fa. Siamo felici e gli auguro il meglio per il futuro, in Dinamo. Ma occhio anche a Kaspar Treier: stava dominando con la nazionale dell'Estonia e poi quel brutto infortunio al gomito destro lo ha frenato. Ora sta tornando ai suoi livelli”.