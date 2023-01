Serie A, Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

L’Olimpia Milano, dopo il k.o. di Reggio Emilia e la sconfitta di Montecarlo in Eurolega, ospita la Dolomiti Energia Trentino, vincente in campionato contro Varese e k.o. a Parigi in Eurocup. Le due squadre si sono già affrontate in 36 occasioni, 24 delle quali sono state conquistate dall’Olimpia. Trento a Milano ha vinto solo in 5 occasioni su 19 gare giocate, l’ultima risalente a Gara 5 della semifinale dei playoff scudetto della stagione 2016/17 (82-102). Il match di andata, giocato nel corso dell’11ª giornata domenica 18 dicembre 2022, è stato conquistato dai bianconeri per 77-75, trascinata da un super Flaccadori (19 punti, 6 assist e 5 rimbalzi) e un decisivo Atkins.

Olimpia Milano ancora senza Shavon Shields (sarebbe stato ex di turno) è indisponibile per una lesione tendinea del piede sinistro. Kevin Pangos è indisponibile per lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Tommaso Baldasso è out per una frattura del terzo metacarpo della mano destra. Nicolò Melli è out per un affaticamento muscolare ad entrambi i polpacci. La società ha comunicato in queste ore di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Shabazz Napier, playmaker di 1.83, nato il 14 luglio 1991 a Roxbury nel Massachusetts, proveniente dai Capitanes de Ciudad de Mexico della G-League.

Fabio Bongi, assistant coach Dolomiti Energia Trentino: "Scenderemo in campo al Forum con la volontà di ripetere la prestazione della vittoria contro Varese, e quella proprio del match di andata contro Milano: conosciamo il valore dell'Olimpia, a prescindere dal momento che stanno attraversando, è una squadra di livello altissimo che non ha bisogno di presentazioni. Milano è l'unica squadra ancora imbattuta in casa in campionato. Giocheremo con umiltà, testa bassa e voglia di competere: non si parte già sconfitti, a maggior ragione in questo campionato di grande equilibrio in cui tra le prime della classe e le ultime in graduatoria ci sono solo una manciata di punti. Noi non siamo al 100%, Crawford è in dubbio per la partita, ma stiamo lavorando con grande serietà e intensità: saremo pronti a giocare la partita, conosciamo l'importanza di questo match. La matrice di gioco di Milano è chiara: sono una squadra con grande fisicità, che a differenza di Varese, squadra che ama i ritmi alti e gli attacchi nei primi secondi dell'azione, ti "cuoce a fuoco lento". E' una squadra cinica, che sa concretizzare ogni vantaggio e ogni errore degli avversari. Dovremo essere bravi a limitare al massimo quei vantaggi".

Serie A, Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino, gara della 17a giornata di serie A in programma oggi, domenica 29 gennaio, alle ore 16.15, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports ed Eurosport 1.