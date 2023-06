Serie A, l'Olimpia Milano è la prima finalista

L’Olimpia Milano si impone in Gara 3 sul parquet del Banco di Sardegna Sassari e chiude la serie per 3-0, accedendo così alle LBA Finals per la terza stagione consecutiva. Partono forte i biancorossi che si scuotono subito da tre punti con Vogtmann, da vicino con il tagliante Napier (21 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) e il fulminante Melli (13 punti e 9 rimbalzi) in penetrazione. Lo 0-8 iniziale viene interrotto da un jumper di Dowe (12 punti, 4 assist e 4 rimbalzi) ma Napier si sblocca da lontano e anche Voigtmann (15 punti e 4 rimbalzi) tiene l’inerzia dalla parte dell’Olimpia (4-13). La Dinamo lotta però su ogni possesso, Bendzius (9 punti) e Stephens (9 punti e 5 rimbalzi) si fanno valere sulle palle vaganti e un backdoor di Robinson (15 punti) firma il -5 a tabellone. Dall’altra parte, tuttavia, il cecchino Napier risponde al gioco da tre punti di Stephens, Gentile incendia il PalaSerradimigni per la bomba del -3 ma Hall (10 punti) è bravo a guadagnare e realizzare i liberi che chiudono il quarto sul 16-22. Successivamente, Hines e Voigtmann si fanno sentire nel pitturato avversario ma Dowe e Kruslin non mollano la presa con le loro incursioni al ferro (21-26). Dopo un timeout chiamato da coach Messina, anche Shields (18 punti e 4 rimbalzi) sblocca il proprio tabellino ma Treier dalla distanza e una bella virata di Dowe siglano anche il minimo svantaggio sul -4. Milano però resta sul pezzo e risponde colpo su colpo alle folate individuali di Robinson affidandosi al presente Voigtmann e alle potenti accelerazioni di Shields e Melli (32-38). Sul finire del tempo, Jones insacca un gran bel fade-away, Robinson segna ancora in penetrazione per il -2 ma Shields sigilla i primi 20’ di partita con la tripla dall’angolo del 36-41.

La ripresa comincia come meglio non poteva per la Dinamo, quando una tripla a testa di Dowe e Bendzius valgono il primo sorpasso nel match ma Shields replica immediatamente con due bombe consecutive che riportano l’Olimpia in controllo del punteggio (42-47). Dopo un botta e risposta tra Bendzius e Melli da tre punti, Dowe e Baron si scambiano colpi in penetrazione e Napier riporta l’EA7 Emporio Armani sul +8. Grazie a una coppia di liberi di Hall, i biancorossi si portano per la prima volta avanti in doppia cifra, Robinson sblocca la sua squadra con una tripla dall’angolo ma allora ci pensa Datome (7 punti) a far volare ancora Milano con due bombe consecutive (51-64). Sul finire del quarto, Robinson realizza in penetrazione ma Shields si fa sentire a rimbalzo in attacco e appoggia il 53-66. Grazie a uno scatenato Napier, l’Olimpia prende poi ulteriormente il largo, spegnendo immediatamente una fiammata di Diop e Voigtmann porta gli ospiti anche sulle 20 lunghezze di vantaggio, rendendo ininfluenti gli ultimi minuti di partita. Finisce 61-93.