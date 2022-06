Serie A, l'Olimpia Milano vince anche Gara 3 contro Sassari e raggiunge la Virtus Bologna in finale

L’Olimpia Milano batte ancora il Banco di Sardegna Sassari in Gara 3 (69-87) e vola in finale: sfiderà la Virtus Segafredo Bologna e sarà il 4° confronto nella storia della serie A nelle sfide scudetto tra le due società.

Partenza subito ad alto ritmo e con i padroni di casa bravi a trovare canestri rapidi con Bendzius (11 punti e 7 rimbalzi) e Bilan (7-2). Dopo un break di 0-6 ispirato da Shields (6 punti e 3 assist) e Bentil, è ancora Sassari ad essere letale in transizione con anche i primi squilli di Kruslin (11 punti) e Robinson (16-8). Sul finire del quarto di apertura, Milano beneficia dell’ingresso di un concreto Hall (5 assist) sul parquet, ricucendo così le distanze grazie, inoltre, all’energia di Ricci (7 punti e 6 rimbalzi) e Baldasso (19-17 dopo 10’). Successivamente, proprio il playmaker italiano (17 punti) sigla la bomba del sorpasso e poi Grant propizia l’allungo sul +6 dell’A|X Armani Exchange; il ritorno in campo dell’asse Robinson (14 punti e 4 assist) – Bilan (12 punti e 10 rimbalzi), tuttavia, non fa allontanare il match dai binari dell’equilibrio e le penetrazioni di Gentile (9 punti) pareggiano i conti a quota 27. Ci pensano allora Hines (8 punti, 3 assist e 4 rimbalzi) e Rodriguez (12 punti e 6 assist) a dare lo strappo, involandosi al ferro con destrezza e coinvolgendo anche un solido Melli (10 punti e 3 rimbalzi); lo 0-8 di parziale viene interrotto dalla bomba di Kruslin ma la replica immediata di Datome (11 punti) e l’intelligenza sulle due metà campo di Rodriguez e Hines firma il primo vantaggio in doppia cifra del match (32-44). Al termine del primo tempo, Datome risponde a una magia di Kruslin e aggiorna la fuga meneghina sul 34-47 dell’intervallo lungo.

La ripresa comincia nel segno della Dinamo, in particolare di Burnell (9 punti e 6 rimbalzi) e Bendzius e della loro pericolosità da oltre l’arco. Con gli avversari più vicini sul -7, basta un time-out chiamato da coach Messina per rimettere in ordine la situazione: una super stoppata di Datome a Bilan fa volare in contropiede Hines e poi Rodriguez e Ricci permettono all’Olimpia di tornare su un maggiormente comodo +11 (44-55). Coinvolgendo Melli sul pick and roll e in contropiede – ben supportato da Hall e un super Baldasso – Milano scollina anche sul +20, prima che Robinson e Burnell accorcino un minimo le distanze sul 53-71 di fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo, Sassari cerca di orgoglio con Kruslin e Gentile di riportarsi sotto ma Baldasso e Rodriguez non permettono mai di riaprire la contesa. Finisce 69-87.