Serie A, Olimpia Milano - Germani Brescia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Per la prima volta l’Olimpia giocherà una partita su un parquet intitolato ad una delle sue personalità più forti, il leggendario Cesare Rubini. Sarà anche la prima partita dell’Olimpia in campionato dopo la perdita di Franco Casalini. A lui è dedicato questo esordio, a lui sarà dedicato un minuto di raccoglimento prima della palla a due e la squadra giocherà con un nastrino nero in segno di lutto. Ma ovviamente è anche la prima di campionato, subito molto difficile, contro Brescia, una delle grandi protagoniste della passata stagione, forte di sette conferme e innesti che ne hanno migliorato la profondità anche in vista del ritorno in Eurocup. Sarà anche la prima stagionale dell’Olimpia al Mediolanum Forum (gli abbonati potranno ritirare prima di prendere posto sugli spalti la loro copia del libro celebrativo dello scudetto). L’Olimpia affronta questo delicato esordio dopo la Supercoppa giocata proprio a Brescia, in cui ha espresso una qualità di gioco inferiore a quella mostrata solo pochi giorni prima ad Atene contro Maccabi e Panathinaikos. Ci sarà anche l’esordio di Johannes Voigtmann, che non ha ancora debuttato dopo gli Europei, mentre sarà utilizzabile con qualche cautela Kevin Pangos. Indisponibili Naz Mitrou-Long, Shavon Shields e Gigi Datome. Gli arbitri del match sono Tolga Sahin, Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga.

Il Brescia è rivoluzionato: sono rimasti sette giocatori rispetto alla squadra della stagione scorsa, capeggiati dall’MVP del campionato, Amedeo Della Valle. Gli altri sono il playmaker Tommaso Laquintana, la guardia-ala John Petrucelli, che ha anche debuttato in Nazionale, il veterano David Moss, l’ala forte Christian Burns più la coppia di lunghi formata da Kenny Gabriel e dall’uomo d’area Michael Cobbins. Le novità tra gli stranieri sono in regia con Troy Caupain, che ha giocato in diverse leghe europee, l’ultimo anno in Turchia al Darussafaka; poi la guardia CJ Massinburg, lo scorso anno a Limoges in Francia; e il centro Tai Odiase, gli ultimi due anni in Germania a Gottingen e Ludwisburg. Poi ci sono gli italiani David Cournooh e Nikola Akele, il primo una guardia tiratrice e l’altro ala poliedrica.

I precedenti

Nella storia Milano e Brescia si sono incontrate 40 volte con 32 successi di Milano e otto di Brescia. L’Olimpia è 18-2 in casa e 13-6 in trasferta. Il bilancio comprende la semifinale di Supercoppa 2018 che si è giocata a Brescia ma va considerata campo neutro, 81-59 il risultato a favore dell’Olimpia; e la semifinale di Coppa Italia del 2022 vinta ancora dall’Olimpia a Pesaro con il punteggio di 69-63 (22 punti sono stati segnati da Sergio Rodriguez). Le squadre si sono affrontate due volte nei playoff scudetto. Nel 1981/82, quarti di finale, l’allora Cidneo proveniva dal campionato di A2. Il Billy vinse 2-1 nella sua corsa verso lo scudetto ma perse comunque a Brescia, 78-71. Nel 2018, l’Olimpia ha eliminato Brescia nella semifinale scudetto vincendo 3-1 con due successi in campo esterno con 24 punti di Mindaugas Kuzminskas in gara 4. L’unica vittoria di Brescia fu in Gara 1 a Milano (85-82). Lo scorso anno, le due squadre si sono divise gli scontri di campionato e come detto l’Olimpia ha vinto in Coppa Italia.

Olimpia Milano - Germani Brescia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano-Germani Brescia, gara della prima giornata di serie A, si giocherà oggi pomeriggio alle 18.15 al Forum e verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, diretta tv in chiaro su canale NOVE del digitale terrestre.