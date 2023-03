Serie A, Olimpia Milano - Givova Scafati: dove vedere la partita in tv e in streaming

Il campionato riparte per la volata finale dopo una pausa di due settimane obbligata dalla Coppa Italia prima e dalla Nazionale poi. L’Olimpia, che nel frattempo ha vinto due gare di EuroLeague, riceve Scafati, reduce da un cambio di allenatore, con l’esperto Sacripanti al posto di Attilio Caja. La neopromossa campana ha perso cinque delle ultime sei gare giocate, ma in precedenza aveva avuto un passo promettente che l’aveva portata fino alla zona playoff con vittorie di prestigio come quelle di Bologna e Brindisi in trasferta. L’Olimpia ha vinto le ultime 30 gare giocate in casa nel campionato italiano, gioca al Mediolanum Forum sette delle ultime 11 gare di regular season e ha bisogno di un successo per difendere il primo posto in classifica. L’Olimpia, che ha battuto l’Olympiacos venerdì sera e quindi giocherà con “riposo” limitato, ritrova Kevin Pangos e Tommaso Baldasso: ambedue saranno disponibili anche se con restrizione di minutaggio. Questa sarà la prima partita per Stefano Sacripanti da capo allenatore sulla panchina dei campani.



In totale sono 5 i precedenti tra Milano e Scafati, quattro dei quali risalgono alle stagioni 2006/07 e 2007/08. I campani hanno battuto i meneghini solo in un’occasione, nella gara di ritorno della stagione 2006/07. Nella sfida di andata, l’Olimpia ha conquistato il match del PalaBarbuto giocato nella 2a giornata (giocata il 9 ottobre) per 66-75, trascinata dai 16 punti di Brandon Davies e i 13 di Melli. Stefano Tonut è alla 250a presenza in campionato.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: "Giochiamo contro una squadra che ha un roster ricco di esperienza e talento. Scafati viene da un periodo non facile ma sappiamo bene che quando c’è un cambio di allenatore le prime partite sono sempre le più pericolose. Dovremo essere bravi a limitare i loro rimbalzi offensivi e fare attenzione alla grande quantità di tiri da tre che riesco a produrre in ogni partita Vorremmo confermare la buona gara giocata contro l’Olympiacos restando aggressivi sia in difesa che in attacco”.

Clevin Hannah, playmaker Givova Scafati: "Stiamo migliorando tanto, sia dal punto di vista fisico che mentale e la lunga sosta del campionato ci ha aiutato molto, anche per recuperare le energie, così da poter chiudere forte la stagione. Coach Sacripanti è entrato subito in sintonia con la squadra, è un allenatore esperto, che conosce bene il campionato e i suoi protagonisti, quindi siamo ottimisti e fiduciosi di disputare un finale di campionato in crescendo. Domenica affrontiamo una squadra molto profonda e talentuosa come Milano. Conosco molti dei nostri prossimi avversari e posso dire che sono davvero forti e duri da affrontare. Siamo attesi da una sfida difficile, ma siamo pronti e fiduciosi: daremo il massimo per giocarci fino alla fine le nostre chance di vittoria".

Serie A, Olimpia Milano - Givova Scafati: dove vedere la partita in tv e in streaming

Olimpia Milano - Givova Scafati, gara della 20a giornata di serie A in programma oggi, domenica 5 marzo, alle ore 16.30, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports.