Serie A, mercato: tutte le operazioni dell'Olimpia Milano

Un mercato in chiave europea, per dare l'assalto all'Eurolega, ma allo stesso per confermarsi sul trono del basket italiano: l'Olimpia Milano è stata regina anche del mercato estivo della serie A. Un'autentica rivoluzione: sono solo quattro i rinnovi biancorossi, Datome, Hines, Biligha e Hall. Confermati Alviti, Ricci, Shields, Mitoglu (con cui si tratta per la rescissione), Melli, Baldasso e Davies. Sono sei invece i nuovi arrivati alla corte di coach Messina, oltre ai due nuovi assistenti Shamir e Poeta, che entreranno nello staff. Nove le partenze, tra queste anche quella dolorosa di un idolo del Forum come il "Chacho" Rodriguez. Gli acquisti, però, sono tutti di spessore internazionale: l'obiettivo è chiaro. Alzare ulteriormente l'asticella, a partire dalla prossima Supercoppa, l'evento che aprirà la stagione alla fine di settembre. I lavori per i campioni d'Italia inizieranno il prossimo 24 agosto. Prima, la società metterà a disposizione di Messina un ultimo rinforzo: annuncio atteso nelle prossime ore. Poi il coach avrà i suoi 16 uomini per ritentare l'assalto a tutti gli obiettivi.

Il riepilogo del mercato dell'Olimpia Milano

ARRIVI

Stefano Tonut, guardia (ITA) da Umana Reyer Venezia

Brandon Davies, centro (USA) da FC Barcelona

Nazareth Mitrou–Long, playmaker (CAN/GRE) da Germani Brescia

Billy Baron, guardia (USA) da Zenit S. Pietroburgo

Kevin Pangos, playmaker (CAN) da CSKA Mosca

Deshaun Thomas, ala (USA) da Bayern Monaco

Dan Shamir, assistente allenatore (ISR) da New Zealand Breakers

Giuseppe Poeta, assistente allenatore (ITA) da Vanoli Basket Cremona

PARTENZE

Trey Kell, playmaker (USA/SYR)

Troy Daniels, guardia (USA)

Malcolm Delaney, playmaker (USA)

Sergio Rodriguez, playmaker (ESP)

Jerian Grant, playmaker/guardia (USA)

Kaleb Tarczewski, centro (USA)

Ben Bentil, ala (GHA)

Giordano Bortolani, guardia (ITA) - prestito

Davide Moretti, playmaker (ITA)

Gianmarco Pozzecco, assistente allenatore (ITA)

Marco Esposito, assistente allenatore (ITA)

RINNOVI

Kyle Hines, centro (USA)

Gigi Datome, ala (ITA)

Paul Biligha, centro (ITA)

Devon Hall, guardia (USA)