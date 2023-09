Serie A, l'Olimpia Milano dopo il ko in Supercoppa torna sul mercato: arriva un nuovo play

La sconfitta nella finale di Supercoppa italiana contro la Virtus Bologna ha lasciato qualche strascico in casa Olimpia Milano. La società biancorossa, infatti, si lecca le ferite dopo aver mancato ancora una volta il titolo e riflette sul roster a disposizione di Ettore Messina. Evidenti alcune lacune al termine della preseason. Addetti ai lavori e tifosi s'interrogano sulla consistenza di play e pivot dei campioni d'Italia.

In particolare, le scorie della Supercoppa hanno aperto un interrogativo sul play dell'Armani, Kevin Pangos. Il 30enne canadese avrà forse un'ultima chance nella prima giornata di campionato, ma potrebbe non bastare. Messina e la società si aspettano una reazione dopo un'estate sotto tono e una Fina Four da assente ingiustificato. In caso contrario, la sua avventura a Milano sarebbe praticamente finita.

Radio mercato parla di un’Olimpia in cerca di un nuovo playmaker titolare. Si tratterebbe di Nick Calathes, ancora sotto contratto con il Fenerbahce, ma di fatto fuori dal progetto turco, come annunciato dalla stessa società di Istanbul.