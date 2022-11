Serie A, Olimpia Milano sul mercato: i possibili rinforzi

Tre infortuni ad altrettante stelle sono difficili da ammortizzare, anche per un roster di campioni come quello dell'Olimpia Milano. La squadra di Messina, dopo la pausa Nazionali, ripartirà dalla trasferta in EuroLeague a Kaunas in programma domani, venerdì 18 novembre. I campioni d'Italia reduci da tre sconfitte consecutive europee, sulle quali oesano le assenze contemporanee di Gigi Datome, Billy Baron e Shavon Shields. Proprio il lungo ko di quest'ultimo, sta convincendo la società a tornare in fretta sul mercato. La grande occasione potrebbe arrivare dagli States, ma procediamo con ordine.

L'ex NBA Avery Bradley e l'ex Real Madrid Jeffery Taylor sono nomi accostati ai biancorossi, ma sono stati offerti dai loro manager e non hanno scaldato la fantasia del coach Messina. Sarebbe stato un nome gradito quello di Tyler Dorsey, guardia 26enne ex Maccabi e Olympiacos, che dopo una parentesi con i Dallas Mavericks è finito in GLeague: impossibile portarlo in Europa nelle prossime settimane. Il vero obiettivo dell'Olimpia sembra essere il francese Timothé Luwawu-Cabarrot, 27 anni, vice campione d'Europa, nella passata stagione con gli Atlanta Hawks nella NBA (4.4 punti di media a partita con 1.6 rimbalzi in poco più di 13 minuti di media). Dopo aver firmato con i Phoenix Suns, è stato tagliato lo scorso 15 ottobre e da allora è libero di accasarsi altrove. Il giocatore piace parecchio e negli ambienti milanesi circola da un po'. Ma occhio al possibile inserimento dell'Asvel Villeurbanne, che potrebbe riportarlo in patria.