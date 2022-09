Serie A, Olimpia Milano: Messina sogna le Final Four di Eurolega

Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, riparte dallo scudetto del 2021/2022: dalla panchina dei campioni d'Italia al palco del Festival dello Sport di Trento della “La Gazzetta dello Sport”. “Lo scudetto? Vedere giocatori, staff, personale, il signor Armani e i tifosi festeggiare è quel che mi resta dentro di quella vittoria. Una rivalsa per la sconfitta in finale del 2021? No, solo tanta umiltà in più”.

Messina ha celebrato con un nuovo tatuaggio sul bicipite destro: “Olimpia 2022”, si è fatto imprimere sulla pelle. “Tutta colpa di mio figlio, prima del via della serie finale mi vedeva preoccupato e per scommessa mi ha fatto promettere che in caso di successo gli avrei dato retta. Non avrei potuto esimermi, ma in fondo ne vado orgoglioso: mi ricorda che è da trent’anni, dal primo titolo conquistato nel 1993, che ho un ruolo nel basket di vertice”.

La nuova stagione è alle porte, tra pochi sarà Supercoppa e poi di nuovo campionato: “Abbiamo un roster più profondo di prima, dovremo essere bravi a gestirlo pensando anche all’Eurolega, dove sogniamo di tornare alle Final Four. La mia esperienza in Nba? Col senno di poi ci avrei provato anche prima, ma ora sto bene dove sono".