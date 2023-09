Serie A, Olimpia Milano - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’Olimpia si presenta al suo pubblico con sette nuovi innesti, ossia gli esterni Maodo Lo, Diego Flaccadori e Giordano Bortolani, l’ala Nikola Mirotic e i centri Guglielmo Caruso, Ismael Kamagate e Alex Poythress. Sono stati confermati inoltre capitan Nicolò Melli, Billy Baron, Devon Hall, Johannes Voigtmann, Stefano Tonut, Shavon Shields, Kevin Pangos, Kyle Hines e Giampaolo Ricci, oltre che coach Ettore Messina

La NutriBullet Treviso Basket, invece, riparte da capitan Alessandro Zanelli e i giovani Leonardo Faggian, David Torresani e Francesco Scandiuzzi. Il nuovo capoallenatore è invece Francesco Vitucci mentre a roster ci sono otto novità: il playmaker Ky Bowman, le guardie Deishuan Booker e D’Angelo Harrison, le ali James Young, Terry Allen e Andrea Mezzanotte e i centri Gora Camara e Pauly Paulicap.

L’Olimpia ha conquistato 8 dei 9 precedenti contro Treviso, perdendo solo la sfida dell’annata 2021/22 disputata al PalaVerde (80-74). Sono 17 i precedenti tra i due allenatori Ettore Messina e Francesco Vitucci, con il coach di Milano avanti per 12-5 e in striscia aperta di cinque scontri diretti vinti consecutivamente. Due assenze per l'Armani: Billy Baron è indisponibile e sta recuperando dall’operazione fatta in estate al gomito, Diego Flaccadori è in dubbio per un’elongazione dell’adduttore della coscia sinistra.

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: “Ci aspetta fascino della sfida di domenica sul campo dei campioni d'Italia, una squadra di altissimo livello progettata per andare fino in fondo in Eurolega, è un banco di prova molto duro, ma nel contempo stimolante. Già l'esordio di campionato è certamente atteso e fonte di motivazione per una squadra nuova come la nostra, farlo contro i migliori darà una carica in più per stimolare il gruppo a dare il massimo. La squadra sicuramente sta migliorando di giorno in giorno, lavorando con attenzione e impegno per continuare a crescere. Sicuramente abbiamo molto margine di crescita davanti come normale per una squadra rinnovata, anche se il campionato già incombe. Comunque, sono soddisfatto finora dell'andamento della preparazione, arriviamo all'esordio a buon punto, la squadra sarà al completo con il rientro di Camara anche se non sarà al 100%. Anche Bowman adesso dopo il problema al naso si sta allenando a pieno ritmo, quindi la condizione generale è buona".

Serie A, Olimpia Milano - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Nutribullet Treviso, partita della 1a giornata di serie A 2023/2024, si gioca domani, domenica 1° ottobre, alle ore 18.15, ed è trasmessa in diretta streaming da DAZN e in tv in chiaro da DMAX.